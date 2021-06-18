"Слуга" Третьякова снова отличилась заявлением о "достойной" зарплате для украинцев

Скандальная депутат от "Слуги народа" Галина Третьякова снова попала в скандал. По ее мнению, 5 – 5,5 тысячи гривен зарплаты "достаточно" для удовлетворения физиологических потребностей украинцев.

Заметим, что ранее Третьякова жаловалась на низкую зарплату депутатов. Взамен для других граждан, по мнению депутата, зарплата может быть и меньше.

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Ориентация на "социальный или национальный" уровень

По словам Третьяковой, следует ориентироваться на "социальный или национальный" прожиточный минимум, а не на "физиологический", а это 6 – 7 тысяч гривен.

Сегодня на физиологическом уровне, я считаю, что этот уровень должен быть 5 – 5,5 тысячи гривен,

– убеждена депутат.

Чиновница утверждает, что он должен составлять не менее 43 – 50% от средней зарплаты, то есть 6 – 7 тысяч гривен.

Кстати, другие народные депутаты отмечали, что зарплаты для украинцев должны быть больше. Они называли суммы 20, 22, 30 тысяч гривен и даже тысячу евро.

Предыдущие скандалы Третьяковой