"Слуга" Третьякова снова отличилась заявлением о "достойной" зарплате для украинцев

Скандальная депутат от "Слуги народа" Галина Третьякова снова попала в скандал. По ее мнению, 5 – 5,5 тысячи гривен зарплаты "достаточно" для удовлетворения физиологических потребностей украинцев.
Заметим, что ранее Третьякова жаловалась на низкую зарплату депутатов. Взамен для других граждан, по мнению депутата, зарплата может быть и меньше.
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Ориентация на "социальный или национальный" уровень
По словам Третьяковой, следует ориентироваться на "социальный или национальный" прожиточный минимум, а не на "физиологический", а это 6 – 7 тысяч гривен.
Сегодня на физиологическом уровне, я считаю, что этот уровень должен быть 5 – 5,5 тысячи гривен,
– убеждена депутат.
Чиновница утверждает, что он должен составлять не менее 43 – 50% от средней зарплаты, то есть 6 – 7 тысяч гривен.
Кстати, другие народные депутаты отмечали, что зарплаты для украинцев должны быть больше. Они называли суммы 20, 22, 30 тысяч гривен и даже тысячу евро.
Предыдущие скандалы Третьяковой
- В июле 2020 года Третьякова предлагала легализовать в Украине секс-индустрию и "все, что возможно". Она отметила, что это одна из старейших профессий в мире.
- Кроме того, Третьякова была одной из авторов законопроекта, который легализует самогоноварение в Украине.
- Пожалуй, самым громким заявлением Третьяковой было ее заявление о детях, которые рождаются "в семьях, нуждающихся в материальной помощи. Она назвала их как детей "очень низкого качества".
- Также чиновница жаловалась на зарплаты нардепов, размером 32 – 35 тысяч.