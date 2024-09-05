В КГВА назвали особенность ночной атаки "Шахедами" и ответили, есть ли разрушения

В ночь на 5 сентября оккупанты в очередной раз атаковали территорию Украины дронами-камикадзе типа "Шахед". Враг запускал ударные БПЛА и в направлении Киевщины, где тревога продолжалась более 9 часов.

На рассвете в Киеве и области также раздавались мощные взрывы. Как позже сообщили представители местной власти, сработали системы ПВО.

К теме В воздушном пространстве Украины все еще есть "Шахеды": какие области под угрозой

Какова особенность атаки "Шахедов" на Киев

Начальник КГВА Сергей Попко сообщил, что в ночь с 4 на 5 сентября Россия в очередной раз запустила дроны-камикадзе по территории Украины. "Шахеды" пересекли воздушное пространство нашего государства около 22:00 с южного и восточного направлений.

Под угрозой воздушного удара находились практически все южные, северные, восточные, центральные и часть западных областей Украины, в том числе и Киев. В столице тревогу объявили еще до полуночи и продолжалась она непрерывно более 9 часов.

Попко отметил, что в течение всего времени во время тревоги российские дроны, предварительно, "Шахеды", пытались атаковать столицу. Как сообщили в КГВА, дроны атаковали по одному, а не группами. Впрочем, украинские защитники уничтожили все беспилотники, которые угрожали столице. По предварительным данным, в Киеве без пострадавших и разрушений.

Сейчас столица без потенциальных воздушных угроз. Но прошу всех киевлян и гостей города быть внимательными и бдительными – атака вражеских ударных дронов в других регионах Украины еще продолжается, и не исключено, что российские дроны могут изменить курс и попытаться атаковать Киев. Поэтому следите за сигналами воздушной тревоги и берегите себя!

– призвал Попко.

Прошлой ночью, 4 сентября, оккупанты также атаковали Киевскую область. Тогда силы ПВО сбили все цели, а о разрушениях или пострадавших не сообщалось.