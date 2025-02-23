Тревога длилась 10 часов: какие последствия массированной атаки "Шахедами" на Киевщину

В ночь на 23 февраля Россия массированно атаковала Киевскую область ударными дронами. Работали Силы ПВО.

Какие последствия вражеской атаки – сообщает 24 Канал со ссылкой на исполняющего обязанности председателя Киевской ОВА Николая Калашника.

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Кстати, оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозе ударных БПЛА для всех областей, взрывах, а также последствиях российских атак читайте в нашем телеграме.

Атака "Шахедами" на Киевщину 23 февраля

Этой ночью российские захватчики массированно атаковали Киевскую область беспилотниками. Воздушная тревога продолжалась с 21:08 до 07:28.

В области работали силы ПВО. Есть сбитые вражеские цели. Пострадавших среди населения нет. Попаданий в объекты критической инфраструктуры не допущено,

– подчеркнул Калашник.

В результате падения обломков сбитых вражеских целей в Бучанском районе повреждены 4 частных дома. В Вышгородском – возгорание травяного настила на открытом участке местности. Пожар уже ликвидировали.

Сейчас оперативные группы продолжают работы по фиксации последствий российской атаки.