Тревога длилась почти 5 часов: в Ровненской области сбили вражескую цель

Российские оккупанты в ночь на 25 октября в очередной раз запускали "Шахеды". В Ровненской области воздушная тревога продолжалась почти 5 часов.

Известно, что в регионе сбили вражескую воздушную цель. Об этом сообщил глава Ровненской ОГА Александр Коваль.

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В Ровненской области сбили вражескую цель

В Ровненской области работали силы противовоздушной обороны. Коваль сообщил о сбитии воздушной цели противника.

Результатом работы сил ПВО является сбитие вражеской воздушной цели,

– говорится в сообщении.

По его словам, предварительно человеческих жертв и разрушений инфраструктуры нет.

Напомним, что этой ночью вражеские дроны атаковали и Львовскую область. Следовательно, ночью 25 октября во время воздушной тревоги, которая длилась с 02:27 по 04:13, на территорию Львовщины залетели четыре вражеских ударных беспилотника.

Глава Львовской ОВА Максим Козицкий сообщил, что жертв и пострадавших нет.