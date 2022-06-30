Тревога и взрывы в Харькове: оставайтесь в безопасности
Источник:Суспільне
В Харькове и области объявили о воздушной тревоге. Сразу после этого в городе раздались взрывы.
Соответствующую информацию сообщили местные жители. Это произошло ночью 30 июня.
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В Харькове снова слышны взрывы
Следует сказать, что воздушную тревогу в городе и объявили в 00:57 30 июня. И уже буквально через пару минут, в 00:59, харьковчане услышали взрывы в городе.
К сожалению, у людей фактически очень мало времени для того, чтобы пройти в укрытие. Однако власти призывают укрываться во время воздушной тревоги и находиться в укрытиях до отбоя. Ведь именно это может спасти жизнь.
В Харькове прогремели по меньшей мере 6 взрывов
По данным СМИ, в ночь на 30 июня харьковчане видели вылеты ракет из Белгорода. Кроме этого, люди слышали ряд взрывов. В частности:
- было шесть взрывов;
- из них два по звуку – в пределах города;
- еще четыре – отдаленно.
В этот раз впервые за четыре недели российская армия сдвинула график ударов – обычно они происходили после 23:00, реже – после полуночи,
– говорится в сообщении СМИ.
Действительно, глава Харьковской ОВА Олег Синегубов рассказывал, что Россия не может добиться успеха в боях против ВСУ на Харьковщине, поэтому усилила обстрелы региона.
"Как видим, оккупанты продолжают терроризировать мирное население города постоянными обстрелами уже почти по "графику", – писал 19 июня Синегубов.
Кратко о последних атаках на Харьков
- Россия не умеет воевать на поле боя, поэтому терроризирует мирное население, ежедневно атакуя мирные кварталы ракетами.
- Харьков подвергается атакам едва ли не чаще всего. В частности, известно, что российские оккупанты 29 июня обстреляли завод "Машгидропривод" в Харькове. К счастью, люди там не пострадали. Однако сам завод подвергся масштабным разрушениям инфраструктуры.
- Кроме того, в ночь на 29 июня Россия атаковала Слободской и Шевченковский районы Харькова. В результате ракетного удара пострадали гражданские.
- К сожалению, в результате атаки на город 27 июня погибли 9 человек, еще 31 – получили ранения.
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