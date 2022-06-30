Тревога и взрывы в Харькове: оставайтесь в безопасности

В Харькове и области объявили о воздушной тревоге. Сразу после этого в городе раздались взрывы.

Соответствующую информацию сообщили местные жители. Это произошло ночью 30 июня.

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В Харькове снова слышны взрывы

Следует сказать, что воздушную тревогу в городе и объявили в 00:57 30 июня. И уже буквально через пару минут, в 00:59, харьковчане услышали взрывы в городе.

К сожалению, у людей фактически очень мало времени для того, чтобы пройти в укрытие. Однако власти призывают укрываться во время воздушной тревоги и находиться в укрытиях до отбоя. Ведь именно это может спасти жизнь.

В Харькове прогремели по меньшей мере 6 взрывов

По данным СМИ, в ночь на 30 июня харьковчане видели вылеты ракет из Белгорода. Кроме этого, люди слышали ряд взрывов. В частности:

было шесть взрывов;

из них два по звуку – в пределах города;

еще четыре – отдаленно.

В этот раз впервые за четыре недели российская армия сдвинула график ударов – обычно они происходили после 23:00, реже – после полуночи,

– говорится в сообщении СМИ.

Действительно, глава Харьковской ОВА Олег Синегубов рассказывал, что Россия не может добиться успеха в боях против ВСУ на Харьковщине, поэтому усилила обстрелы региона.

"Как видим, оккупанты продолжают терроризировать мирное население города постоянными обстрелами уже почти по "графику", – писал 19 июня Синегубов.

Кратко о последних атаках на Харьков

Россия не умеет воевать на поле боя, поэтому терроризирует мирное население, ежедневно атакуя мирные кварталы ракетами.

Харьков подвергается атакам едва ли не чаще всего. В частности, известно, что российские оккупанты 29 июня обстреляли завод "Машгидропривод" в Харькове. К счастью, люди там не пострадали. Однако сам завод подвергся масштабным разрушениям инфраструктуры.

Кроме того, в ночь на 29 июня Россия атаковала Слободской и Шевченковский районы Харькова. В результате ракетного удара пострадали гражданские.

К сожалению, в результате атаки на город 27 июня погибли 9 человек, еще 31 – получили ранения.

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