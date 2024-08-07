Россия атакует "Шахедами": где летят вражеские беспилотники

Враг запустил ударные дроны еще вечером 6 августа. 24 Канал собрал, что известно о движении беспилотников-камикадзе.

Также в Украине была угроза баллистики, но она миновала относительно быстро. О движении ракет не сообщали.

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Где летят "Шахеды" сейчас