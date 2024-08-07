Россия атакует "Шахедами": где летят вражеские беспилотники
Враг запустил ударные дроны еще вечером 6 августа. 24 Канал собрал, что известно о движении беспилотников-камикадзе.
Также в Украине была угроза баллистики, но она миновала относительно быстро. О движении ракет не сообщали.
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Где летят "Шахеды" сейчас
Несколько групп "Шахедов" летят в направлении Винницы и Черкасс, – ВС. Тревога добавилась в Черкассах и Николаеве. Мониторинговые каналы писали, что дронов много. Сейчас они возле Николаева. Дроны летят северо-западным курсом на Николаевщину. Движение ударных БПЛА через Херсонскую область! Направление Николаевская область!
Где летят дроны: данные от ВС
Несколько групп "Шахедов" летят в направлении Винницы и Черкасс, – ВС.
Тревога добавилась в Черкассах и Николаеве.
Мониторинговые каналы писали, что дронов много. Сейчас они возле Николаева.
Дроны летят северо-западным курсом на Николаевщину.
Движение ударных БПЛА через Херсонскую область! Направление Николаевская область!