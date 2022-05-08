Тревога на Юге и Востоке, в Одессе слышны взрывы: оставайтесь в укрытиях

Во многих областях на Востоке и на Юге Украины объявили воздушную тревогу. Местные жители слышали взрывы в Одессе.

От вражеских обстрелов уже погибли многие мирные украинцы, в том числе дети. Поэтому во время воздушной тревоги не следует пренебрегать собственной безопасностью, сообщает 24 канал.

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В областях на Востоке и Юге – воздушная тревога

Из-за угрозы вражеских обстрелов ночью 8 мая во многих областях на Востоке и на Юге объявили воздушную тревогу. В настоящее время сирены раздаются в:

Сумской,

Полтавской,

Харьковской,

Днепропетровской,

Запорожский,

Николаевской,

в Одесской областях.

Заметьте, что в Луганской области также продолжается воздушная тревога. Ее объявили еще 4 апреля, то есть 33 дня назад.

По информации Суспільного, в Одессе уже слышали взрывы. Возможно, это работает система противовоздушной обороны. Однако даже в таком случае покидать укрытие не стоит. Ведь во время обезвреживания вражеской ракеты ее обломки также представляют опасность.

Что делать во время воздушной тревоги

Во время воздушной тревоги следует сохранять спокойствие и немедленно идти к ближайшему укрытию или хранилищу.

Если вблизи его нет, ГСЧС рекомендуют воспользоваться "правилом двух стен". Необходимо пойти в комнату без окон внутри дома или квартиры и держаться поближе к опорной стене.

Важно не публиковать никаких фото и видео с последствиями вражеских обстрелов, если они произойдут. Также при воздушной тревоге нельзя распространять адреса мест "прилетов". Это только корректирует огонь врага.

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