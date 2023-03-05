Тревога на Киевщине и других областях: в украинском небе – неизвестные воздушные цели

Поздно вечером 5 марта в ряде областей сирены известили о воздушной тревоге. Причиной послужили неизвестные воздушные цели, которые запустил враг.

Сначала тревогу объявили на Востоке и на Юге. Однако впоследствии сирены начали раздаваться в центральных областях.

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6 марта

5 марта

Воздушная тревога продолжается. Сообщений о работе ПВО или взрывах из регионов нет. В Сумской и Черниговской областях тревога уже 6 часов. В Полтавской и Харьковской – 5.Местные телеграмм-каналы Запорожья сообщают, что в некоторых районах есть перебои в электроснабжении. Также в области снова слышны звуки взрывов.В Киевской ОВА сообщили о работе сил ПВО в области.В Киеве объявили воздушную тревогу.Местные телеграмм-каналы сообщают о звуках взрывов в Запорожском районе.Есть сообщения о взрывах в Днепропетровской области. Официальных доказательств нет.В Запорожье и области снова раздались сирены. Объявлена воздушная тревога. Киевской ОВА заявили об обнаружении в небе над областью воздушной цели. Там заверили, что силы ПВО готовы. Жителей области призывают находиться в укрытиях.Есть сообщения о взрывах в Киевской области. Предварительно – работает ПВО. Однако официальных сообщений от власти по состоянию на данный момент нет.Неизвестные воздушные цели по предварительным данным зафиксированы в Киевской, Полтавской и Сумской областях.Отбой воздушной тревоги в Запорожской области.

23:36 Воздушная тревога из-за угроз российских атак раздалась в:

Киевской области;

Черниговской области;

Сумской области;

Харьковской области;

Донецкой области;

Полтавской области;

Днепропетровской области;

Запорожской области;

Кировоградской области;

Черкасской области.

Непрерывная воздушная тревога с 4 апреля 2022 года объявлена в Луганской области, а с 11 декабря – во временно оккупированном Крыму.