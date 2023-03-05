Тревога на Киевщине и других областях: в украинском небе – неизвестные воздушные цели
5 марта 2023, 23:37Читати новину українською
Поздно вечером 5 марта в ряде областей сирены известили о воздушной тревоге. Причиной послужили неизвестные воздушные цели, которые запустил враг.
Сначала тревогу объявили на Востоке и на Юге. Однако впоследствии сирены начали раздаваться в центральных областях.
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6 марта
02:00 Воздушная тревога продолжается. Сообщений о работе ПВО или взрывах из регионов нет. В Сумской и Черниговской областях тревога уже 6 часов. В Полтавской и Харьковской – 5. 00:56 Местные телеграмм-каналы Запорожья сообщают, что в некоторых районах есть перебои в электроснабжении. Также в области снова слышны звуки взрывов. 00:54 В Киевской ОВА сообщили о работе сил ПВО в области.00:53 В Киеве объявили воздушную тревогу.00:44 Местные телеграмм-каналы сообщают о звуках взрывов в Запорожском районе. 00:35 Есть сообщения о взрывах в Днепропетровской области. Официальных доказательств нет. 00:32 В Запорожье и области снова раздались сирены. Объявлена воздушная тревога. 00:14 В Киевской ОВА заявили об обнаружении в небе над областью воздушной цели. Там заверили, что силы ПВО готовы. Жителей области призывают находиться в укрытиях.
5 марта23:52 Есть сообщения о взрывах в Киевской области. Предварительно – работает ПВО. Однако официальных сообщений от власти по состоянию на данный момент нет.23:40 Неизвестные воздушные цели по предварительным данным зафиксированы в Киевской, Полтавской и Сумской областях.23:37 Отбой воздушной тревоги в Запорожской области.
23:36 Воздушная тревога из-за угроз российских атак раздалась в:
- Киевской области;
- Черниговской области;
- Сумской области;
- Харьковской области;
- Донецкой области;
- Полтавской области;
- Днепропетровской области;
- Запорожской области;
- Кировоградской области;
- Черкасской области.
Непрерывная воздушная тревога с 4 апреля 2022 года объявлена в Луганской области, а с 11 декабря – во временно оккупированном Крыму.