Тревога: Николаев, Кропивницкий Винница, Житомир – в укрытие

Воздушную тревогу объявили в Николаеве, Кропивницком, Виннице, Житомире. Все жители должны немедленно пройти в укрытие.

О воздушной тревоге сообщили местные областные государственные администрации. Информация о тревоге поступила в 11:00.

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Если включили сирены, нужно:

включить радиоприемник и телевизор, чтобы послушать распоряжение местных властей;

подготовить медицинскую аптечку, документы, деньги, запас еды и воды, предметы личной гигиены;

немедленно бежать в укрытие или укрыться в безопасном месте.

Если вы не можете спуститься в укрытие, то можно спрятаться у себя дома. Для этого отойдите от окон, лягте на пол в коридоре или ванной комнате, поближе к несущим стенам. Жителям верхних этажей лучше спуститься в квартиры на нижних этажах.

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