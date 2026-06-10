Впервые с начала войны в Украине: угроза удара БпЛА была для Омской области России

В Омской области утром 10 июня впервые за время полномасштабной войны объявляли опасность из-за беспилотников. Предупреждение действовало около получаса.

Об этом пишет российский телеграм-канал ASTRA.

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Впервые с 2022 года в Омской области России объявляли режим беспилотной опасности. По данным губернатора сибирского региона Виталия Хоценко, угроза удара продолжалась около 30 минут.

В то же время местные жители получили оповещения с предупреждением о ракетной опасности. Тогда как отдельные пользователи отмечали, что часть из них не получила никаких уведомлений, а другим поступили только сообщения об отбое тревоги.

К слову, расстояние по прямой от Омска до ближайшей государственной границы с Украиной составляет примерно 2 500 – 2 700 километров.

Где расположена Омская область: смотрите на карте

Где в России было шумно этой ночью?

Ночью и под утро 10 июня взрывы гремели в Самаре. По данным из соцсетей выяснилось, что под прицелом оказался Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод. На территории объекта вспыхнул пожар, было сразу несколько очагов возгорания. В результате удара значительную часть города накрыл густой черный дым.

Тогда как в Чебоксарах был зафиксирован удар по объекту ВНИИР (Всероссийский научно-исследовательский институт релестроения). Известно, что именно там производят комплектующие для ударных беспилотников типа "Шахед", а также ракетных комплексов "Искандер-М" и крылатых ракет "Калибр".

В то же время во Владимирской области в результате атаки беспилотников возникли пожары на двух объектах инфраструктуры.