Была тревога по всей стране: в небо взлетал МиГ-31К
Рано утром 12 июня в Украине снова объявили воздушную тревогу. В небо взлетал российский МиГ-31К.
Этот истребитель является потенциальным носителем аэробаллистических ракет "Кинжал". Редакция 24 Канала в случае объявления тревоги призывает не игнорировать угрозу и немедленно направляться в укрытие.
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Тревога в Украине
Около 06:15 по всей стране объявили воздушную тревогу из-за взлета российского МиГ-31К. Речь идет об 1 вражеском борту в небе.
Внимание! Ракетная опасность по всей территории Украины! Взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка,
– сообщили в Воздушных Силах.
Истребитель МиГ-31К является потенциальными носителем сверхзвуковых ракет "Кинжал". Это оружие может поражать цели на расстоянии до 2000 километров, поэтому представляет угрозу для всех регионов – из-за чего тревогу всегда объявляют по всей стране. Время от времени россияне поднимают МиГ-31К для тренировочных полетов, однако точно установить, когда это так – невозможно.
Украина уже демонстрировала способность сбивать "Кинжалы" с помощью ЗРК Patriot. Впервые это произошло в ночь на 4 мая 2023 года.
Ночная атака на Украину
- Это уже не первая тревога с начала суток. Около полуночи стало известно о вероятном взлете Ту-95МС. Говорилось о 3 – 4 бортах, которые начали движение в сторону пусковых рубежей. Впоследствии информация подтвердилась.
- Около 3 часов ночи Воздушные Силы написали о пусках ракет из стратегических бомбардировщиков. По всей стране была объявлена тревога. Параллельно в некоторых регионах россияне продолжали террор "Шахедами".
- В частности, стало известно, что россияне этой ночью пытались поразить Киев. Как сообщили в КГГА, российские военные провели комбинированную атаку на столицу, применив несколько видов вооружений. С Юга на столицу заходили крылатые ракеты Х-101/Х-555/Х-55 и дроны-камикадзе. По предварительной информации также были пуски баллистики.
- Воздушная тревога в Киеве продолжалась почти 2 часа. Силами и средствами ПВО все воздушные цели были уничтожены. Предварительно обошлось без пострадавших и разрушений. Ночной террор оккупантов на так называемый "день России" не удался.