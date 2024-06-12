Была тревога по всей стране: в небо взлетал МиГ-31К

Рано утром 12 июня в Украине снова объявили воздушную тревогу. В небо взлетал российский МиГ-31К.

Этот истребитель является потенциальным носителем аэробаллистических ракет "Кинжал". Редакция 24 Канала в случае объявления тревоги призывает не игнорировать угрозу и немедленно направляться в укрытие.

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Тревога в Украине

Около 06:15 по всей стране объявили воздушную тревогу из-за взлета российского МиГ-31К. Речь идет об 1 вражеском борту в небе.

Внимание! Ракетная опасность по всей территории Украины! Взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка,

– сообщили в Воздушных Силах.

Истребитель МиГ-31К является потенциальными носителем сверхзвуковых ракет "Кинжал". Это оружие может поражать цели на расстоянии до 2000 километров, поэтому представляет угрозу для всех регионов – из-за чего тревогу всегда объявляют по всей стране. Время от времени россияне поднимают МиГ-31К для тренировочных полетов, однако точно установить, когда это так – невозможно.

Украина уже демонстрировала способность сбивать "Кинжалы" с помощью ЗРК Patriot. Впервые это произошло в ночь на 4 мая 2023 года.

Ночная атака на Украину