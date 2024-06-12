Цей винищувач є потенційним носієм аеробалістичних ракет "Кинджал". Редакція 24 Каналу у разі оголошення повітряної тривоги закликає не ігнорувати загрозу та негайно прямувати в укриття.
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Тривога в Україні
Близько 06:15 по всій країні оголосили повітряну тривогу через злет російського МіГ-31К. Йдеться про 1 ворожий борт у небі.
Увага! Ракетна небезпека по всій території України! Зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка,
– повідомили у Повітряних Силах.
Винищувач МіГ-31К є потенційними носієм надзвукових ракет "Кинджал". Ця зброя може вражати цілі на відстані до 2000 кілометрів, тому становить загрозу для всіх регіонів – через що тривогу завжди оголошують по всій країні. Час від часу росіяни підіймають МіГ-31К для тренувальних польотів, однак точно встановити, коли це так – неможливо.
Україна вже демонструвала здатність збивати "Кинджали" за допомогою ЗРК Patriot. Вперше це сталося у ніч проти 4 травня 2023 року.
Нічна атака на Україну
- Це вже не перша тривога від початку доби. Близько опівночі стало відомо про ймовірний зліт Ту-95МС. Мовилося про 3 – 4 борти, які почали рух у бік пускових рубежів. Згодом інформація підтвердилася.
- Близько 3 години ночі Повітряні Сили написали про пуски ракет з стратегічних бомбардувальників. По всій країні було оголошено тривогу. Паралельно у деяких регіонах росіяни продовжували терор "Шахедами".
- Зокрема, стало відомо, що росіяни цієї ночі намагалися вразити Київ. Як повідомили у КМДА, російські військові провели комбіновану атаку на столицю, застосувавши кілька видів озброєнь. З Півдня на столицю заходили крилаті ракети Х-101/Х-555/Х-55 і дрони-камікадзе. За попередньою інформацією також були пуски балістики.
- Повітряна тривога в Києві тривала майже 2 години. Силами та засобами ППО всі повітряні цілі були знищені. Попередньо обійшлося без постраждалих та руйнувань. Нічний терор окупантів на так званий "дєнь росії" не вдався.