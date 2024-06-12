Цей винищувач є потенційним носієм аеробалістичних ракет "Кинджал". Редакція 24 Каналу у разі оголошення повітряної тривоги закликає не ігнорувати загрозу та негайно прямувати в укриття.

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Тривога в Україні

Близько 06:15 по всій країні оголосили повітряну тривогу через злет російського МіГ-31К. Йдеться про 1 ворожий борт у небі.

Увага! Ракетна небезпека по всій території України! Зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка,

– повідомили у Повітряних Силах.

Винищувач МіГ-31К є потенційними носієм надзвукових ракет "Кинджал". Ця зброя може вражати цілі на відстані до 2000 кілометрів, тому становить загрозу для всіх регіонів – через що тривогу завжди оголошують по всій країні. Час від часу росіяни підіймають МіГ-31К для тренувальних польотів, однак точно встановити, коли це так – неможливо.

Україна вже демонструвала здатність збивати "Кинджали" за допомогою ЗРК Patriot. Вперше це сталося у ніч проти 4 травня 2023 року.

Нічна атака на Україну