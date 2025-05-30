Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Agerpres.

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Население северных регионов Румынии получили оповещение о тревоге

Около 00:30 система радиолокационного наблюдения румынской армии обнаружила группу воздушных целей над территорией Украины, которые двигались в сторону порта Измаил. В 1:24 тревожное сообщение RO-ALERT было разослано жителям приграничного региона. Их призвали оставаться в укрытиях и сохранять спокойствие.

В случае отсутствия укрытия оставайтесь в доме, как можно дальше от окон и внешних стен,

– говорилось в сообщении.

Министерство национальной обороны Румынии заявило, что оснований для подъема боевой авиации не было, ведь дроны не пересекали румынское воздушное пространство. Ведомство также сообщило, что обломков БпЛА на территории страны не зафиксировано.

Сообщение поступило в соответствии с протоколом, который предусматривает информирование населения через систему RO-ALERT в случае приближения воздушных объектов с территории Украины. Это уже не первый случай, когда война России против Украины создает угрозу непосредственно у границ стран-членов НАТО.

Напомним, что румынским военным разрешили сбивать дроны, которые незаконно пересекли воздушное пространство страны. Закон был принят после ряда случаев, когда дроны залетали в Румынию во время атаки на южные регионы Украины, в частности на Одесскую область.

Ранее сообщалось, что в Измаиле в результате вражеской атаки повреждено отделение "Новой почты" и грузовые автомобили. Пожар ликвидировали. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.