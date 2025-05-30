Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Agerpres.

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Населення північних регіонів Румунії отримали сповіщення про тривогу

Близько 00:30 система радіолокаційного спостереження румунської армії виявила групу повітряних цілей над територією України, які рухалися у бік порту Ізмаїл. О 1:24 тривожне повідомлення RO-ALERT було розіслане мешканцям прикордонного регіону. Їх закликали залишатися в укриттях і зберігати спокій.

У разі відсутності укриття залишайтеся в будинку, якомога далі від вікон і зовнішніх стін,

– йшлося у повідомленні.

Міністерство національної оборони Румунії заявило, що підстав для підйому бойової авіації не було, адже дрони не перетинали румунський повітряний простір. Відомство також повідомило, що уламків БпЛА на території країни не зафіксовано.

Повідомлення надійшло відповідно до протоколу, який передбачає інформування населення через систему RO-ALERT у разі наближення повітряних об'єктів із території України. Це вже не перший випадок, коли війна Росії проти України створює загрозу безпосередньо біля кордонів країн-членів НАТО.

Нагадаємо, що румунським військовим дозволили збивати дрони, які незаконно перетнули повітряний простір країни. Закон був ухвалений після низки випадків, коли дрони залітали до Румунії під час атаки на південні регіони України, зокрема на Одещину.

Раніше повідомлялося, що в Ізмаїлі внаслідок ворожої атаки пошкоджено відділення "Нової пошти" та вантажні автомобілі. Пожежу ліквідували. На щастя, обійшлось без жертв і постраджалих.