Тревога звучала в Киеве на ряде областей: какая была угроза и где работала ПВО
- 26 июля в Киеве и нескольких областях объявлена воздушная тревога из-за баллистической угрозы; ПВО работала в Киевской области.
- В 12:32 было объявлено отбой опасности, но о последствиях атаки пока неизвестно.
Днем 26 июля в Киеве и нескольких областях объявлена воздушная тревога. Причиной тревоги была баллистическая угроза.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы.
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В 12:06 была объявлена воздушная тревога в северных областях Украины. Если тревога досталась вашему региону, направляйтесь в укрытие и соблюдайте правила безопасности.
Около 12:07 ПС написали о движении враждебной цели на Черниговщину.
Через несколько минут стало известно, что ракета продолжает движение в направлении Киевщины.
В 12:16 сигнал воздушной тревоги раздался также в центральных областях.
Впоследствии в Киевской ОВА сообщили о работе ПВО в области.
Угроза длилась более получаса. В 12:32 объявили отбой опасности. О деталях последствий атаки пока не известно.
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Напомним, Россия ночью 26 июля запустила по Украине 235 воздушных целей. Украинская ПВО сбила 200 из них. Основное направление – Днепропетровская область.