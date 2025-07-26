Тревога звучала в Киеве на ряде областей: какая была угроза и где работала ПВО

Днем 26 июля в Киеве и нескольких областях объявлена воздушная тревога. Причиной тревоги была баллистическая угроза.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы.

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В 12:06 была объявлена воздушная тревога в северных областях Украины. Если тревога досталась вашему региону, направляйтесь в укрытие и соблюдайте правила безопасности.

Около 12:07 ПС написали о движении враждебной цели на Черниговщину.

Через несколько минут стало известно, что ракета продолжает движение в направлении Киевщины.

В 12:16 сигнал воздушной тревоги раздался также в центральных областях.

Впоследствии в Киевской ОВА сообщили о работе ПВО в области.

Угроза длилась более получаса. В 12:32 объявили отбой опасности. О деталях последствий атаки пока не известно.

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Напомним, Россия ночью 26 июля запустила по Украине 235 воздушных целей. Украинская ПВО сбила 200 из них. Основное направление – Днепропетровская область.