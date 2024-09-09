В Киеве остановка общественного транспорта при тревоге парализует его работу на несколько часов

Решение Киевской городской государственной администрации об остановке наземного общественного транспорта во время воздушной тревоги существенно замедляет и удорожает передвижение по столице. Иногда автобусы и троллейбусы не могут возобновить свою работу около двух часов после отбоя тревоги.

Это показали результаты исследования журналистов Texty.org.ua, которые проанализировали движение общественного транспорта в Киеве за год – с мая 2023 по апрель 2024 года.

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Что известно о последствиях остановки работы транспорта во время тревоги

В качестве примера – работа трамвая №14. После утреннего обстрела 23 января 2023 года трамвай не вышел на маршрут "Отрадный-Контрактовая площадь". После отбоя воздушной тревоги в 08:14 транспорта на маршруте не было вплоть до 09:42.

По направлению "Контрактовая площадь-Отрадный" также возникли проблемы. Сразу после отбоя тревоги с конечной отправился один трамвай, тогда еще один за другим появились четыре возле остановки "Улица Сечевых Стрельцов". А потом на маршруте образовалась двухчасовая пауза без транспорта.

Далее несколько трамваев проехало почти по графику, после чего на маршруте возникла еще одна часовая дыра. В 13:22 началась очередная тревога, которая снова сбила график.

После обеда в Киеве снова звучала тревога, которая закончилась в 17:41. После этого на маршруте начался беспорядок: трамваи хаотично ехали один за другим, потом на маршруте образовывались огромные паузы без единой машины. И все это как раз в час пик до ночи на довольно популярном маршруте (трамвай соединяет спальный район Отрадный с Подолом и Дегтяревской, на которой находится много офисных и административных зданий).

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А вот так воздушная тревога повлияла на движение автобуса №114 в этом году 23 февраля. В этот день воздушная тревога закончилась в 23:30 (по графику автобус и должен курсировать по будням до 23:30). По логике КГГА во время тревоги пассажиры должны сидеть в укрытии, а после отбоя сесть в транспорт и поехать домой. Но в 23:30 автобус №114 уже завершил свою работу, маршрутки уже не ходили, поэтому пассажирам пришлось возвращаться домой на такси, цены на которые в это время вырастают вдвое.

Похожая ситуация была с автобусом №22: 28 ноября 2023 года воздушная тревога закончилась в 22:01, а транспорт должен курсировать до 23:00. Однако все автобусы почти полностью прекратили движение после отбоя. Несколько машин возобновили движение около 23:00 из нескольких точек, но это не покрыло полностью весь маршрут. Поэтому даже после отбоя пассажиры на некоторых остановках должны были попрощаться с возможностью доехать домой этим транспортом.

Почему так происходит?

Задержка общественного транспорта после воздушных тревог связана с тем, что во время тревоги водители в основном не оставляют свои машины на остановках и не направляются в укрытие, а едут на конечные или другие места отстоя. Поэтому после отбоя машина отправляется не с остановки, где она стала во время сирены, а с другого места, которое может даже не быть частью маршрута.

К такому выводу пришли активисты общественной организации "Пассажиры Киева". Водители коммунального транспорта, которых опросили журналисты Texty.org.ua, также подтверждают этот вывод.

Нас диспетчер разворачивает, отправляет на разные точки, и мы ждем, чтобы можно было восстановить график. Хотя я не понимаю, зачем надо пытаться нагнать график, ведь через пол часа может снова начаться тревога. Пусть бы мы уже ездили, как ездим, а потом уже к вечеру график сам восстановился бы,

– сказал водитель троллейбуса Вадим.

Киевляне создали уже 7 петиций с требованием отменить запрет. Каждая из этих петиций набирает достаточное количество голосов для рассмотрения местным советом, и каждую из них отклоняет КГГА.

Что говорят в КГГА?

Общественный транспорт во время воздушной тревоги останавливается только в 3 украинских областных центрах – Хмельницком, Ивано-Франковске и Киеве. Даже в Харькове, Одессе, Днепре и Запорожье, где обстрелы чаще, чем в столице, такого запрета нет.

В КГГА решение останавливать общественный наземный транспорт объясняют заботой о безопасности граждан. В то же время чиновники готовы пересмотреть свое решение, если водители возьмут на себя ответственность за жизнь пассажиров.

Если сегодня кто-то хочет взять на себя ответственность и скажет, что готов ездить во время воздушной тревоги и перевозить людей, и люди сами скажут, что не имеют претензий, это совсем другой просмотр. Если сегодня водители выйдут и скажут, что они готовы ехать и контролировать этот процесс, наверное, можно было бы рассматривать такой вариант,

– сказал директор Департамента транспортной инфраструктуры КГГА Руслан Кандибор в недавнем интервью.

В то же время киевляне неоднократно фиксировали, что общественный транспорт просто останавливается на маршруте во время тревоги. Люди и водители не спускаются в укрытие, а пережидают воздушную тревогу в транспорте. Если же автобус или троллейбус поехал, то пассажиры могут остаться ждать на остановке. Иногда ситуация доходит до абсурда. Например, во время тревоги автобус стоит у главного входа на оборонный завод "Артем", куда не раз прилетали ракеты. Внутри сидят пассажиры и водитель.