Тревога в нескольких областях: Россия атакует ударными дронами
Источник:Воздушные силы
Вечером 23 сентября в части областей Украины объявили тревогу. Оккупанты в очередной раз атакуют ударными дронами
Об этом сообщили Воздушные силы. Какие области под угрозой вражеского удара, что уже известно об очередной атаке агрессора – передает 24 Канал.
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Кстати, оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозе ударных БПЛА для всех областей Украины, а также о взрывах читайте в нашем телеграме.
Российские ударные БПЛА на Сумщине и Черкасщине. Направление постоянно меняется. Где объявлена тревога: смотрите на карте Вражеский ударный БПЛА с севера через Сумскую область. Курс южный. Также дрон на северо-западе Полтавщины. Направление постоянно меняется. Воздушные силы сообщили, что в полтавской области работа ПВО по БПЛА.
Российские ударные БПЛА на Сумщине и Черкасщине. Направление постоянно меняется.
Где объявлена тревога: смотрите на карте
Вражеский ударный БПЛА с севера через Сумскую область. Курс южный.
Также дрон на северо-западе Полтавщины. Направление постоянно меняется.
Воздушные силы сообщили, что в полтавской области работа ПВО по БПЛА.