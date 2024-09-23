Тревога в нескольких областях: Россия атакует ударными дронами

23 сентября 2024, 18:59
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Автор: Юлия Мурина

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Воздушные силы

Вечером 23 сентября в части областей Украины объявили тревогу. Оккупанты в очередной раз атакуют ударными дронами

Об этом сообщили Воздушные силы. Какие области под угрозой вражеского удара, что уже известно об очередной атаке агрессора – передает 24 Канал.

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Кстати, оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозе ударных БПЛА для всех областей Украины, а также о взрывах читайте в нашем телеграме.

19:19, 23 сентября

Российские ударные БПЛА на Сумщине и Черкасщине. Направление постоянно меняется.

19:05, 23 сентября

Где объявлена тревога: смотрите на карте

18:51, 23 сентября

Вражеский ударный БПЛА с севера через Сумскую область. Курс южный.

Также дрон на северо-западе Полтавщины. Направление постоянно меняется.

18:46, 23 сентября

Воздушные силы сообщили, что в полтавской области работа ПВО по БПЛА.