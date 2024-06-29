Тревогу объявляли в Киеве и ряде областей Украины: какая была причина
Российские войска продолжают терроризировать мирные города Украины. Вечером 29 июня в ряде областей была объявлена воздушная тревога из-за угрозы баллистики.
Тревога дошла до Киева. По информации от мониторинговых каналов, были пуски из Воронежа в направлении Черниговщины.
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Что известно о тревоге
В 19:03 Воздушные силы сообщили о воздушной тревоге из-за угрозы применения баллистического вооружения.
Заметим, что в 19:09 там сообщали о движении скоростной цели в направлении Полтавщины. Впоследствии мониторинговые каналы сообщили, что цель больше не фиксируется.
Также они сообщали о пусках баллистических ракет из Воронежа в направлении Черниговщины. Впрочем, и она впоследствии исчезла.
Уже в 19:16 Воздушные силы сообщили об отбое воздушной тревоги для всех областей, кроме Харьковской.
Как выглядела карта воздушных тревог / Фото alerts.in.ua
К слову, глава Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщил об успешной работе ПВО на Харьковщине, над областью сбили три российских дрона ZALA.