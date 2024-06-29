Тривога дійшла до Києва. За інформацією від моніторингових каналів, були пуски з Воронежа в напрямку Чернігівщини.
Дивіться також Небезпечніша за "Кинджал": що відомо про ракету Х-69, яку зафіксували під час обстрілу 27 червня
Російські війська продовжують тероризувати мирні міста України. Увечері 29 червня в низці областей було оголошено повітряну тривогу через загрозу балістики.
Тривога дійшла до Києва. За інформацією від моніторингових каналів, були пуски з Воронежа в напрямку Чернігівщини.
Дивіться також Небезпечніша за "Кинджал": що відомо про ракету Х-69, яку зафіксували під час обстрілу 27 червня