Тревога во многих областях Украины сообщили о взрывах в разных регионах

В большой части Украины вечером 25 июня объявили воздушную тревогу. Вскоре жители нескольких областей сообщили о звуках похожих на взрывы.

Сообщили об угрозе удара с неба во всех восточных, а также части центральных и южных областей. Призвали иди в безопасное место жителей 12 регионов. Впоследствии тревога "перебралась" уже на западную часть Украины.

Заметьте Дети, которые играли в "блокпост", услышав сирену воздушной тревоги, начали петь гимн: видео

Где именно жители слышали взрывы

В 19:36 жители Ровненской области начали писать в соцсетях, что услышали сразу несколько громких взрывов. Такие же сообщения вскоре начали поступать из Киевщины и Харьковщины. Пока неизвестно, что служило причиной этих звуков, поэтому это могла быть и работа систем противовоздушной обороны ВСУ. Власти призывают не покидать укрытие до сигнала отбоя.

Когда начали гудеть сирены

! Если вы видите попадание ракеты, не снимайте и не фотографируйте последствия. Если обнародовать их в соцсетях, это существенно поможет врагу корректировать удар. Это может угрожать жизни гражданских, а также спасателей, которые сразу прибывают на место происшествия. Также не распространяйте никакую информацию о работе ПВО, если об этом еще не писали официальные представители власти.

Первой покраснела на карте тревог Николаевская область в 17:54. В других регионах опасность появилась течение 30 минут. Кроме этого, есть угроза артобстрела в Ореховской общине Пологовского района Запорожской области.

Примерно за 20 минут до 7 часов вечера начали объявлять отбой. Первыми объявили об этом в восточной части страны. Однако в пределах нескольких минут там начались повторные тревоги.

Карта тревог по состоянию на 18:33 / Скриншот

Когда началась тревога на Западе

В 19 часов уже предупредили об опасности на Хмельнитчине. Вскоре была угроза удара с неба на всей западной части страны.

Карта тревог по состоянию на 19:15 / Скриншот

После непродолжительного отбоя "красными" снова стали центральные области и Харьков. По состоянию на 21:17 угроза удара с неба оставалась только на Луганщине. Однако там тревога еще с начала апреля.

Накануне был массированный ракетный обстрел

В ночь на 25 июня объявляли всеукраинскую тревогу 2 раза, а затем утром уже третью в части областей. Вскоре жители многих регионов начали сообщать о звуках взрывов. Это было обусловлено тем, что российские войска начали массированный ракетный обстрел территории Украины.

Всего были выпущены 48 российских крылатых ракет. На Житомирщине удалось сбить 10 из тех 30, которые были выпущены с белорусской территории.

Это прокомментировал в эфире 24 каналу военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. Он подчеркнул, что такая массированная атака может быть испытанием новой тактики россиян.

Атака является втягиванием Беларуси в войну

По данным Главного управления разведки Минобороны, часть ракет была выпущена из авиапространства Беларуси шестью самолетами Ту-22М3. Они взлетали из аэропорта "Шайковка", который расположен в Калужской области России.

В ГУР подчеркнули, что Кремль пошел на этот шаг, чтобы продолжать втягивать Беларусь в войну. Ведь раньше с территории этой страны не наносили авиаударов.

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