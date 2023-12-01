Тревога во время взлетов МиГ-31К: сколько украинцев считают, что это нужно

Украинцы разделились мысленно о том, нужно ли объявлять воздушную тревогу во время взлетов потенциальных носителей кинжалов МиГ-31 К.

Так, половина украинцев считают, что всегда необходимо объявлять воздушную тревогу во время взлетов МиГив, а 40% считают это целесообразным только в зависимости от ситуаций. Об этом свидетельствуют результаты актуального опрос соцгруппы "Рейтинг", информирует 24 Канал.

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При этом количество украинцев, вообще выступающих против объявления тревог, не превышает 5%.

Больше всего идею об объявлении тревог во время взлетов МиГ-31К в зависимости от угроз поддержали жители Киева, а именно – 59%.



Что думают украинцы о том, нужна ли воздушная тревога во время взлетов МиГ / Скриншот опроса "Рейтинг"

"Рейтинг" также опросил украинцев, сколь высокой они видят угрозу ракетного удара по их населенному пункту. Согласно результатам, около трети украинцев оценивают ее как высокую.

Больше всего среди жителей Киева (57%), а также прифронтовых и деоккупированных областей так считают до 20%.

Что известно о длительных тревогах во время взлетов МиГов

17 ноября президент Украины Владимир Зеленский во время Ставки поручил военному командованию предложить решение, чтобы вылеты носителей Кинжалов не парализовали страну на час.

Дело в том, что МиГ-31К – модификация российского истребителя МиГ-31 с возможностью использования гиперзвуковой ракеты Кинжал.

Во время взлетов МиГов в последнее время воздушная тревога может продолжаться по 3 – 4 часа, поскольку оккупанты начали отрабатывать дозаправку в воздухе.

"Рейтинг" опросил жителей Украины в возрасте от 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма, Донецкой и Луганской областей, а также территорий, где на момент опроса отсутствовала украинская мобильная связь. Опрос включает 1000 респондентов.