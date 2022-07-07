Тревога на Востоке, взрывы в Харькове: находитесь в безопасности

Из-за очередной угрозы вражеских обстрелов ночью 7 июля на Востоке была объявлена воздушная тревога. Местные жители Харькова снова сообщают, что слышат взрывы.

Ни в коем случае не игнорируйте сообщения о воздушной тревоге. Ведь в результате вражеских обстрелов в Украине погибло уже много мирных жителей, в том числе детей.

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На Востоке раздаются сирены

Приблизительно в 1:00 7 июля в восточных областях начали раздаваться сирены. Воздушная тревога была объявлена ​​в:

Харьковской области,

Донецкой области,

Днепропетровской области,

Запорожской области.

Также воздушная тревога продолжается в Луганской области. Однако ее объявили еще 4 апреля, то есть более 93 дней назад.

В Харькове сообщают о взрывах

Во время воздушной тревоги не следует распространять фото или видео с мест вражеских обстрелов, если они случаться. Также нельзя сообщать адреса мест "прилетов" российских снарядов или ракет. Такая информация только помогает захватчикам корректировать огонь.

Приблизительно через 15 минут после объявления воздушной тревоги харьковчане начали сообщать, что слышали взрывы.

Происхождение этих звуков пока неизвестно – это могла быть как работа нашей ПВО, так и очередной российский "прилет".

Официальной информации на этот счет пока нет. Однако в любом случае до отбоя воздушной тревоги лучше не выходить из укрытий и не подвергать себя опасности.

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Некоторые ракеты, выпущенные захватчиками, упали в белгороде

Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко рассказал, что в Харькове снова неспокойная ночь, ведь из российского белгорода в очередной раз выпустили ракеты. Обратите внимание, что оккупанты довольно часто бьют именно оттуда, ведь расстояние между городами составляет всего 80 километров.

Часть взрывов – это работа систем ПВО. Однако эти обстрелы не прошли без эксцессов. 2 ракеты захватчиков упали сразу после запуска в том же белгороде. После этого, по информации местных телеграм-каналов, в городе начался пожар.

Еще 2 ракеты "отказались" лететь в Украину и вернулись почти в ту же точку, из которой вылетели, то есть в белгород,

– отметил Геращенко.

На видео, опубликованном советником министра, можно увидеть, как выпущенная россиянами ракета летит вверх, затем на несколько секунд замирает и падает вниз. Такая же участь ожидала следующую.

Смотрите видео, как в белгороде упали ракеты:

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