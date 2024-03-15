Тревожный вечер в Курске, Белгороде и Воронеже: россияне жалуются на атаку дронов

Крайне неспокойным оказался вечер 15 марта для жителей России. Об "апасности" предупреждали в Курской, Белгородской и Воронежской областях.

Соответствующие предупреждения начали появляться около 22:40 15 марта. Позже поступала информация о том, что регионы якобы под атакой беспилотников.

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Россиян предупреждают об опасности

Так, сначала о ракетной опасности предупреждали жителей в Губкинском и Старооскольском округах Белгородской области. Об этом сообщила мэрия Белгорода.

Вскоре об опасности атаки дронами сообщили жителей Курской области. Оповестил их об этом губернатор. Губернатор Воронежской области также предупреждал о режиме опасности атаки дронов.

Позже стало известно, что угрозу ракетной опасности решили объявить по всей территории Белгородской области. Информацию об этом известила мэрия Белгорода в своем телеграме.

Около 23:00 российские паблики начали писать о том, что в Курске и Курском районе якобы работает ПВО. Об этом жителей пытался заверить местный губернатор.

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А уже около 23:15 губернатор рассказывал байки о том, что силы ПВО в Курской области якобы уничтожили украинский беспилотник самолетного типа. А через несколько минут стало известно, что в Курской области снова громко.

Вернемся к Воронежской области. Там губернатор призвал людей сохранять спокойствие и следить за извещениями от правительства области или МЧС России. Попросил людей быть готовыми перейти в комнаты без окон. Если же жители на улице, то их призывают укрыться внутри здания или подземном паркинге.

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