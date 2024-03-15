Тревожный вечер в Курске, Белгороде и Воронеже: россияне жалуются на атаку дронов
Крайне неспокойным оказался вечер 15 марта для жителей России. Об "апасности" предупреждали в Курской, Белгородской и Воронежской областях.
Соответствующие предупреждения начали появляться около 22:40 15 марта. Позже поступала информация о том, что регионы якобы под атакой беспилотников.
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Россиян предупреждают об опасности
Так, сначала о ракетной опасности предупреждали жителей в Губкинском и Старооскольском округах Белгородской области. Об этом сообщила мэрия Белгорода.
Вскоре об опасности атаки дронами сообщили жителей Курской области. Оповестил их об этом губернатор. Губернатор Воронежской области также предупреждал о режиме опасности атаки дронов.
Позже стало известно, что угрозу ракетной опасности решили объявить по всей территории Белгородской области. Информацию об этом известила мэрия Белгорода в своем телеграме.
Около 23:00 российские паблики начали писать о том, что в Курске и Курском районе якобы работает ПВО. Об этом жителей пытался заверить местный губернатор.
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А уже около 23:15 губернатор рассказывал байки о том, что силы ПВО в Курской области якобы уничтожили украинский беспилотник самолетного типа. А через несколько минут стало известно, что в Курской области снова громко.
Вернемся к Воронежской области. Там губернатор призвал людей сохранять спокойствие и следить за извещениями от правительства области или МЧС России. Попросил людей быть готовыми перейти в комнаты без окон. Если же жители на улице, то их призывают укрыться внутри здания или подземном паркинге.
Ранее дроны атаковали НПЗ в Калужской области
- В ночь на 15 марта дроны атаковали нефтехимическое предприятие "Первый Завод" в Калужской области. Соответствующий завод занимается переработкой нефти. Атаку подтвердили источники 24 Канала в Силах обороны Украины.
- Как отметили источники 24 Канала, за соответствующей операцией на нефтеперерабатывающем заводе в Калужской области стоит Главное управление разведки Министерства обороны.
- Согласно их данным, беспилотники достигли поставленной перед ними цели. Они нанесли поражение российскому заводу. Его оккупанты использовали, чтобы обеспечивать собственное войско.