В День Независимости тревоги в Украине звучали рекордные 189 раз: в каких областях чаще всего
Источник:Верховная рада Украины
В День Независимости россия и беларусь "поздравили" украинцев усиленными обстрелами и ударами. Из-за роста военной активности во всех областях и в Киеве тревогу объявляли 189 раз.
Это явилось "рекордом" этой войны. До этого дня самым тревожным было 23 апреля, когда воздушную тревогу в областях и Киеве объявляли 103 раза.
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Где тревоги объявляли чаще всего
В течение суток больше всего воздушных тревог объявляли на Харьковщине – там сирены сработали 13 раз. В Кировоградской и Полтавской областях воздушную тревогу объявляли 12 раз.
11 сигналов тревоги было зафиксировано в Днепропетровской и Запорожской области. В Черкасской, Николаевской и Донецкой областях сирены звучали 9 раз.
В Черниговской и Одесской областях тревогу объявляли 8 раз, в Киеве, Киевской, Сумской, Житомирской, Херсонской и Винницкой областях сирены звучали 7 раз. На Западе тревоги объявляли 6 раз.
Самая продолжительная воздушная тревога зафиксирована ночью 24 августа в Запорожской области, которая длилась более 4 часов. Там уже зафиксирована и кратчайшая тревога – 4 минуты. Запорожская область, если не учитывать Луганщину, где тревога непрерывна, лидер по суммарной продолжительности тревог – 14 часов 4 минуты.
На Западе страны, где сирены раздавались по 6 раз, тревоги суммарно продолжались не менее 3 часов.
Какие города атаковал враг на День Независимости
В течение суток 24 августа российские оккупанты нанесли удары и обстреляли ряд населенных пунктов в разных областях Украины, в частности:
- Миргород, Полтавская область;
- Харьков, Малые Даниловцы, Дергачи, Харьковская область;
- Никопольский, Синельниковский, Криворожский, Днепровский районы Днепропетровской области;
- Шепетовский район Хмельницкой области;
- Николаев, Баштанскую, Березнеговатскую, Новобугскую общины Николаевской области;
- Запорожье, Запорожская область;
- Эсманскую, Зноб-Новгородскую, Белопольскую общины Сумской области;
- Черниговский район Черниговской области;
- населённые пункты на линии разграничения Донецкой области.
Одними из самых трагических оказались удары по Днепропетровщине. Оккупанты ударили по пассажирским вагонам на станции Чаплино в Синельниковском районе области. По состоянию на вечер 24 августа известно о 22 погибших и 50 раненых.
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