Тревоги на Востоке и Юге: взрывы слышали на Днепропетровщине и Херсонщине

В большинстве областей Востока и Юга Украины в ночь на 23 августа объявили воздушную тревогу. После этого жители Днепропетровщины и Херсонщины сообщали о звуках взрывов в своих регионах.

Кое-где звуки взрывов повторялись как до, так и после объявления тревог. Поэтому всех слышавших сирену попросили ни в коем случае не покидать укрытия до отбоя.

Накануне В оккупированном Херсоне слышали новые взрывы, неспокойно также и в Чернобаевке

Где и когда раздались первые взрывы

О первом похожем на взрыв звуке сообщили жители Синельниковского района Днепропетровской области. Тревога там началась спустя 10 минут после этого.

А вскоре уже жители областного центра известили о таких же звуках. Они звучали из пригорода Днепра.

Раздаются взрывы и в Херсонской области

На оккупированной территории Херсонской области тревога началась почти тогда, когда и на Днепропетровщине – в 01:34. А взрывы там раздавались уже через минуту. Местные указывают, что уже были "прилеты".

Пока неизвестно, действительно ли по объектам области нанесли удар.

В каких областях объявили тревогу

Сумская;

Полтавская;

Харьковская;

Луганская;

Херсонская;

Запорожская.

Также объявлена ​​тревога в Луганской области. Однако там она продолжается еще с 4 апреля.



Карта тревог по состоянию на 01:45 / Скриншот

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