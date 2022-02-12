Тревожных новостей о вторжении России становится больше: как успокоиться и выключить панику

Российская угроза стала самой горячей темой на международной арене и в западных СМИ. В инфопространстве появляется все больше и больше тревожных новостей об эвакуации, возможных провокациях и т.д. Однако, в любом случае нужно сохранять спокойствие.

Тема угрозы вторжения вызывает массу дискуссий, споров и громких заявлений. Все они так или иначе влияют на каждого из нас, ведь речь идет о нашем государстве и безопасности. О том, как не поддаться панике и побороть свою тревогу, читайте в материале 24 канала.

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Заявление Байдена всколыхнуло мир

О возможной агрессии Кремля против Украины говорят уже относительно давно – с осени 2021 года. Тогда в печати появлялась информация о том, что Россия стягивает войска к нашим границам.

Однако с начала 2022 года новости стали все более тревожными, а "прогнозы" о вторжении – апокалиптическими. Масла в огонь знатно подлило заявление президента США Джо Байдена.

Дело в том, что Белый дом всегда сдержан в своих заявлениях по поводу угрозы. Так, они говорят о возможных провокациях, о дислокации войск или о сокрушительных санкциях, которые уже готовы на случай агрессии. Однако относительно того, действительно ли угроза настолько серьезна и неотвратима – никто не говорил. Сейчас на дипломатической арене настоящая борьба – Украина и западные партнеры пытаются проводить переговоры с агрессором и решить все мирным путем. Задача действительно не из простых, но выполнить ее возможно.

Но внезапно Джо Байден 11 февраля призвал находящихся в Украине американцев немедленно вернуться домой из-за угрозы, которую создает Россия.

Американские граждане должны выехать немедленно. Мы имеем дело с одной из величайших армий мира. Все может быстро выйти за рамки здравого смысла,

– сказал Байден.

Слова президента США имеют обоснование – каждая страна работает на безопасность своих граждан, поэтому неудивительно, что Белый дом призывает американцев вернуться. Журналисты CNN даже предположили, что это заявление было сделано специально, чтобы сдержать Россию.

Однако многие восприняли слова американского лидера слишком серьезно. Это вызвало новую волну тревоги и паники.

Вторжение вчера, завтра или на следующей неделе

После призыва Джо Байдена правительства ряда стран также подхватили "тенденцию" и решили обезопасить своих граждан от поездок в Украину, а тех, кто сейчас в нашем государстве – вернуть на родину. И это фактически тоже логично, ведь угроза есть, а безопасность людей – приоритет для каждой страны.

Разве что на радикальные шаги пошла Южная Корея, решившая под страхом наказания вообще запретить поездки в Украину.

На волне таких заявлений в информационном пространстве появились десятки материалов о том, что вторжение уже вот-вот начнется. Кто-то ссылается на анонимные источники, кто-то необоснованно определяет дату, а любители теории заговора сами принялись высчитывать, "когда нападет Путин".

Пока Белый дом отмечает, неизвестно принял ли глава Кремля решение о нападении, у СМИ уже есть даже даты, когда вторжение таки начнется.

Например, немецкое издание Der Spiegel, ссылаясь на ЦРУ и военных США, написало, что нападение состоится в среду, 16 февраля. Как утверждает издание, об этом американские спецслужбы сообщили правительству и странам НАТО. Даже несмотря на такую ​​"конкретику" само издание признает, что неизбежность невозможно предугадать.

В Bloomberg говорят, что нападение возможно 15 февраля, но один из журналистов издания Дженнифер Якобс распространяет информацию о том, что Россия начнет агрессию в полночь 12 февраля. И да, здесь нет ошибки. По его словам, Россия начнет вторжение в 00.00 12 февраля. Но по состоянию на 15:00 все спокойно.

Однако следует отметить, что даты вторжения прогнозировали и в январе, и в начале февраля. Каждый раз, когда одна дата становится неактуальной, появляется новая.

Сохранять спокойствие – важно

С тех пор как говорят о вторжении, представители украинской власти отмечают, что причин для паники нет. И этому действительно есть несколько причин:

украинская армия поднимается в рейтинге сильнейших армий мира. Сейчас мы занимаем 6-е место среди европейских войск;

Сейчас мы занимаем 6-е место среди европейских войск; международные партнеры усиливают свою помощь нашему государству. Из США, Великобритании, Польши, Чехии, Эстонии, Латвии и других стран прибывает вооружение для того, чтобы повысить нашу обороноспособность;

паника плохо влияет как на психологическое состояние украинцев, так и на экономику государства;

ну и пока самое главное – войну Украине никто не объявлял, а российские оккупанты пока еще остаются на тех территориях, которые им удалось захватить в 2014 году, когда армия была разбита режимом Януковича.

Заявление Джо Байдена и заявления правительств и посольств двух стран усилили панику. В МИДе Украины призвали украинцев быть спокойными. Спикер министерства Олег Николенко отметил, что на дипломатической арене Украина и западные партнеры делают все возможное для мирного урегулирования. И что важно – этот процесс продолжается, ведь буквально 10 февраля в Берлине прошла встреча советников лидеров "нормандской четверки".

В настоящее время критически важно сохранять спокойствие, консолидироваться внутри страны, избегать действий, которые расшатывают стабильность и сеют панику,

– подчеркнул Николенко.

Так же и президент Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина должна быть и готова к любым сценариям, однако причин паниковать нет. В то же время глава государства заверил, что причин верить в то, что Россия начнет вторжение 16 февраля тоже нет.

Президент еще раз подчеркнул, что единственный выход в ситуации – дипломатия.

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Так как же "выключить" панику

Говорить о том, что нужно сохранять спокойствие гораздо проще, чем действительно его сохранять. Невольно мысли о войне вызывают страх и панику, что фактически, с одной стороны, нормальное явление. Украинцы – это народ, который уже 8 лет воюет с боевиками на Донбассе, мы ежегодно в День памяти и примирения повторяем: "Никогда снова!", потому что мы не хотим войны.

Страх – это одно, а вот паника – совсем другое. Член Украинского союза психотерапевтов Владимир Чуприн дал несколько советов, как уберечь себя от негативных міслей о войне.

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Например, если сейчас нет стабильности в том контексте, что у нас под боком несколько тысяч километров угрозы, то нужно искать альтернативу. Надо обрести ту стабильность, которую можно обеспечить самому себе. Как пример – убрать в комнате или изменить что-нибудь в интерьере, если в геополитической плоскости изменения часто зависят не от нас.

Если сейчас у вас выросла потребность в ощущении собственной безопасности – то сделайте меньше из того, что возможно в этом плане – проверьте дверные замки или купите себе дополнительные средства самозащиты.

Однако есть и более практичные методы борьбы с паникой и тревогой. Владимир Чуприн, в частности, выделил следующие:

можно пойти побегать, пройтись, позаниматься спортом или поприседать – то есть, подойдет любая физическая активность;

поможет также медитация, молитва, массаж, ванна или аромасвечи;

следует говорить о своих чувствах или переживаниях с родными или близкими людьми, если нужно – обратитесь к специалисту;

переведите фокус внимания на вещи, процессы, события или людей, которые находятся возле вас.

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что наши Вооруженные Силы готовы дать отпор врагу в любой момент, поэтому мы под надежной защитой наших военных. Международные партнеры подготовили пакет сокрушительных экономических санкций против России. Поэтому даже если Кремль решится пойти в наступление – он получит достойный отпор.