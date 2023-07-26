В Киеве готовятся установить трезуб на щите "Родины-матери": в сеть попало видео

В сети появились кадры того, как проводят работы у статуи "Родины-матери". Там готовятся к исторической замене советского герба на ее щите на герб Украины – трезуб.

О том, что в Киеве готовятся демонтировать советский герб на щите статуи "Родины-матери", сообщает Министерство культуры и информационной политики Украины (МКИП).

Смотрите также Почти готов: показали кадры создания герба, который окажется на щите "Родины-матери"

Пока на столичном предприятии завершают изготовление трезуба, Родина-мать готовится к историческим переменам,

– отметили там.

Как в Киеве готовятся установить трезуб вместо советского щита на "Родине-матери": смотрите видео

Изменения в восприятии памятника после войны

С началом полномасштабной российско-украинской войны киевляне начали воспринимать "Родину-мать" как один из символов защиты – вместе с архистратигом Михаилом, который также вооружен мечом.

"Родина-мать" с гордым, спокойным лицом смотрит на Восток, в сторону врага. Ровно поднятым мечом она не замахивается, лишь показывает, что имеет силу, а щит демонстрирует готовность защищать Украину. Щит, который избавится от советского клейма,

– указывали в МКИП.

История создания монументальной скульптуры

"Родина-мать" появилась в Киеве на печерских холмах 1981 года на территории Музея истории Украины во Второй мировой войне. Тогда она символизировала победу СССР в кровавой Второй мировой. Советские воины форсировали Днепр с левого берега, а на правом, гораздо выше, находились нацисты. Так что скульптура символически призывала на защиту Киева.

Сейчас "Родина-мать" – визитная карточка столицы. Она хорошо вписывается в ансамбль правого берега Киева, хотя во время строительства ее пришлось немного уменьшить, чтобы не превышала Большую колокольню Киево-Печерской лавры.

Это самая высокая скульптура в Европе. Она цельносварная, поэтому для ее изготовления киевский Институт электросварки имени Патона разработал специальный метод сварки. При монтаже было положено около 30 километров сварочных швов! Для строительства скульптуры создали специальный стометровый кран, который впоследствии демонтировали.

И в щите размером 12 на 8 метров, и в мече длиной 16 метров есть площадки, куда можно добраться специальным лифтом. На острие меча имеется специальное устройство для гашения колебаний ветровой нагрузки. Считается, что "Родина-мать" простоит 150 лет.

Первый проект "Родины-Матери" разработал еще в 1970-х годах скульптор Евгений Вучетич. После его смерти строительство начал украинский скульптор Василий Бородай. Прототипом для статуи стала скульптор Галина Кальченко.

Как создавали монумент "Родина-мать": смотрите видео

Как советский герб заменяют трезубом

Идею замены герба на щите "Родины-матери" 13 июля принял Минкульт. Также за нее голосовали в "Дие" в 2022 году. По словам чиновников, деньги на изготовление трезуба и его монтаж, 28 миллионов гривен – не из государственного бюджета. Министр культуры Александр Ткаченко выступил против демонтажа скульптуры.

Ранее появилась информация, что сталь для трезуба изготовят в Украине, но потом стало известно, что она не соответствует требованиям.

Производители показали фото будущего трезуба на "Родине-матери" и пообещали, что он будет готов очень скоро.

