К годовщине вторжения ждем минус три мандата ОПЗЖ, – Арахамия

На днях уже будет год от начала широкомасштабного вторжения России в наше государство. По этому поводу по меньшей мере три нардепа от запрещенной пророссийской партии ОПЗЖ сложат свои полномочия.

Уже послезавтра, 24 февраля 2023 года, будет ровно год, как Россия начала большую войну против нашего государства. Глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия констатировал, что следует ожидать также "минус три депутатских мандата от ОПЗЖ". Однако о ком именно идет речь – неизвестно, хотя и можно догадаться.

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"Фанаты Путина могут жаловаться"

В то же время, в своем заявлении Арахамия призвал всех депутатов от запрещенных партий прислушаться к его словам и сложить свои полномочия. Также он предупредил обычных украинцев о том, что некоторые политики могут произносить популистские заявления, а затем подавать иски против решений парламента.

Призываю людей не вестись на популистские призывы некоторых политиков, которые в угоду пророссийским силам подстрекают к неконституционным решениям. Есть прецедент от предателя Медведчука, адвокаты которого подали иск против Верховной Рады об отмене и признании незаконной процедуры лишения его мандата,

– написал он.

Кроме того, Арахамия констатировал, что эта ситуация с Медведчуком свидетельствует о том, что фанаты Путина будут искать какие-либо зацепки для обжалования решений власти.

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Парламент очищается от ОПЗЖ: о ком именно говорил Арахамия