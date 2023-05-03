Три дрона-камикадзе ночью атаковали нефтебазу в Кропивницком

Российские военные ночью совершили массированную атаку дронами-камикадзе. К сожалению, несколько иранских дронов-камикадзе попали в нефтебазу в Кропивницком.

О последствиях атаки дронами рассказал глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович. Он подчеркнул, что это утро было тревожным.

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Оккупанты атаковали нефтебазу дронами

Сегодня российский агрессор в очередной раз атаковал Украину дронами и ракетами. В Кировоградской области есть прилеты. Около трех утра, сразу 3 дрона "Герань-2", атаковали нефтебазу в областном центре,

– отметил он.

Глава ОВА добавил, что обошлось без жертв. По его словам, все соответствующие службы оперативно проделали свою работу. Ликвидировать последствия атаки начали сразу. В настоящее время уточняется оперативная информация о повреждениях.

Россияне атаковали дронами Киев

Глава ОВА обратился к жителям Кропивницкого. Он призвал не снимать и не выкладывать в сети последствия утренних прилетов в городе. Помните, что такие действия – помощь врагу корректировать огонь.

Об этом рассказал глава КГВА Сергей Попко. По его словам, враг третий раз за шесть дней обстреливал столицу. Правда, на этот раз он использовал только иранские "мопеды".

Высокопоставленный чиновник подчеркнул, что россияне не меняют свою тактику ударов. Они наносят их максимально коварно, когда становится темно в стране. А запускают "Шахиды" сразу с нескольких направлений.

К счастью, в воздушном пространстве вокруг Киева обнаружили и сбили все беспилотники. По предварительной информации, обошлось без жертв и разрушений.

В общей сложности россияне выпустили 26 дронов-камикадзе

Об этом рассказали около 07:00 в Воздушных силах ВСУ. В ведомстве отметили, что россияне атаковали Украину иранскими БПЛА с северного направления (Брянской области), а также юга – восточное побережье Азовского моря.

Всего для атаки враг использовал 26 "Шахидов", из которых силам ПВО удалось сбить 21.

Кроме трех "Шахидов", попавших в нефтебазу в Кропивницком, прилет зафиксировали также в Днепре. Глава ОВА Сергей Лысак отметил, что в небе над областью защитникам воздушного командования "Восток" удалось сбить 7 дронов.

Впрочем, к сожалению, один дрон-камикадзе смог проскочить. Он попал в административное здание в городе, в результате чего оно получило повреждения. Известно, что вспыхнул пожар. Его уже ликвидировали пожарные.

К счастью, после атаки дроном обошлось без пострадавших. По состоянию на 07:30, по словам главы ОВА, на месте прилета все еще работали спасатели.