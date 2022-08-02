Три главных сигнала, – военный эксперт о причинах теракта в Еленовке

российские убийцы жестоко пытали и издевались над нашими пленными воинами в колонии Еленовки. Удар по месту пребывания наших военных нужен был россиянам по нескольким причинам.

Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Петр Черник. Он также отметил, что, несмотря на мировой резонанс, страна-агрессор преследовала собственные цели.

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По словам Петра Черника, не столь важно, какое именно оружие использовали оккупанты, чтобы убить украинских военнопленных в Еленовке.

Речь идет о трех важных сигналах и первый из них самый важный, говорит эксперт:

Это сигнал всему миру и нам, что оккупанты не собираются сдаваться и о том, что для них не существует никаких правил;

всему миру и нам, что оккупанты не собираются сдаваться и о том, что для них не существует никаких правил; Второе – пропагандистский эффект на собственные войска;

"Они пугают своих военных тем, что "укры сделали со своими военными", это для того, чтобы войска оккупантов боялись сдаваться в плен", – убежден Черник.

Третье – абсолютная и всеобъемлющая демонизация Украины как таковой.

Это и подтверждает тезис о философии войны, который моделирует россия. Для нашего врага Украина неприемлема в любом проявлении,

– объясняет военный эксперт.

Подробнее о российской "философии" войны и возможных причинах теракта в Еленовке: смотрите видео

российские изверги убили украинских пленных в колонии Еленовки

Именно в 120 колонии Еленовки удерживали украинских пленных, которых в мае вывезли из "Азовстали" в Мариуполе. российские СМИ сообщили, что в результате "обстрела" погибли 40 украинских военнопленных и еще 75 бойцов получили ранения.

Кровавое убийство украинских пленных расследует Офис генпрокурора. По данным следствия, погибли около 40 человек и еще 130 получили ранения. Среди жертв атаки не только военные, но и находившиеся в плену мирные люди.

Также на место происшествия выехали сотрудники Красного Креста. Сообщается, что каждый из пленных в Еленовке был в списке Красного Креста.

В Главном управлении Разведки Минобороны сообщили, что одной из причин теракта в Еленовке было желание скрыть хищение средств.

Разведчики установили, что 1 августа колонию должна была посетить комиссия из Москвы. Ее члены планировали проверить расходы выделенных средств и условия содержания пленных.