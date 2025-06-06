Три экс-министра обороны Украины получили подозрение в государственной измене

Трех бывших министров обороны Украины официально подозревают в государственной измене. Речь идет о трех руководителях Минобороны до 2014 года.

Если бы не их деятельность, Украина была бы более готова к агрессии России в 2014 году. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Офис Генерального прокурора и Честно.

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Три экс-министра обороны получили подозрение в государственной измене

Следователи считают, что в 2010 – 2014 годах, когда подозреваемые занимали руководящие должности в Минобороны, они принимали решения о продаже и отчуждении вооружения и военной техники, фактическое наличие которой было ниже потребности Вооруженных Сил Украины.

Речь идет о:

Михаиле Ежеле (министр в 2010 – 2012 годах);

Дмитрия Саламатина (возглавлял ведомство в 2012-м);

Павла Лебедева (министр обороны в 2012 – 2014 годах).

По данным следствия, под их руководством с военного баланса были выведены сотни единиц бронетехники, артсистем, гусеничной и колесной техники, десятки зенитно-ракетных комплексов, самолетов и вертолетов, а также – миллион единиц стрелкового оружия, боеприпасов и тысячи ракет.

Указанного вооружения крайне не хватало Силам обороны Украины в начале военной агрессии РФ в феврале 2014 года и до сих пор. Незаконные решения подозреваемых привели к снижению уровня боеспособности Вооруженных Сил Украины, обороноспособности государства и причинили тяжкие последствия,

– утверждают в Офис Генерального прокурора.

Следствие считает, что действия экс-министров нанесли ущерб суверенитету и национальной безопасности Украины, одновременно способствуя интересам России.