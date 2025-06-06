Якби не їх діяльність, Україна була б більш готова до агресії Росії у 2014 році. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Офіс Генерального прокурора та Чесно.

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Три ексміністри оборони отримали підозру у державній зраді

Слідчі вважають, що у 2010–2014 роках, коли підозрювані обіймали керівні посади у Міноборони, вони ухвалювали рішення про продаж та відчуження озброєння і військової техніки, фактична наявність якої була нижчою за потреби Збройних Сил України.

Ідеться про:

Михайла Єжеля (міністр у 2010–2012 роках);

Дмитра Саламатіна (очолював відомство у 2012-му);

Павла Лебедєва (міністр оборони у 2012–2014 роках).

За даними слідства, під їхнім керівництвом із військового балансу були виведені сотні одиниць бронетехніки, артсистем, гусеничної та колісної техніки, десятки зенітно-ракетних комплексів, літаків і гелікоптерів, а також – мільйон одиниць стрілецької зброї, боєприпасів і тисячі ракет.

Вказаного озброєння вкрай не вистачало Силам оборони України на початку військової агресії рф у лютому 2014 року та до цього часу. Незаконні рішення підозрюваних призвели до зниження рівня боєздатності Збройних Сил України, обороноздатності держави та заподіяли тяжкі наслідки,

– стверджують в Офіс Генерального прокурора.

Слідство вважає, що дії ексміністрів завдали шкоди суверенітету та національній безпеці України, водночас сприяючи інтересам Росії.