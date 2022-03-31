Три эвакуационных поезда отправятся из Луганской и Донецкой областей 31 марта

Укрзализныця продолжает объявлять эвакуационные рейсы из областей Украины, в которых ведутся боевые действия. Сегодня состоится три из них.

А именно 31 марта из Луганской и Донецкой областей двинутся три эвакуационных поезда. Об этом сообщили в телеграм-канале Луганской ОГА.

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К слову, Укрзализныця изо всех сил пытается помочь украинцам, которые попали в трудную ситуацию в результате беспощадного нападения России. С начала войны с ее помощью было доставлено более 7,8 тысячи тонн гуманитарного груза и отправлено 1670 грузовых вагонов с гумпомощью, которая была распределена страной.

Направления эвакуационных поездов 31 марта:

Новозолотаревка (Луганская область):

14:00 – 5501 Новозолотаревка – Лозовая.

Краматорск (Донецкая область):

13:00 – №282/281 Краматорск – Львов;

16:00 – №284/283 Краматорск – Львов.

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