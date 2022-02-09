Три российских больших корабля ночью вошли в Черное море
Источник:"Думская"
Ночью 9 февраля 3 больших десантных корабля 71 бригады Балтийского флота России вошли в Черное море. Более того, вскоре в регион должны зайти и другие суда.
Речь идет о кораблях "Калининград", "Минск" и "Королев" из проекта "Ропуча". Предполагают, что корабли отправят в оккупированный Севастополь.
Ранее В Черное море зайдут 6 больших десантных кораблей России
Должны зайти и другие корабли
Кроме того, оккупанты направят в Черное море еще 3 судна. Так, 9 февраля должны зайти:
- "Петр Моргунов",
- "Георгий Победоносец",
- "Оленегорский горняк".
Мониторинговая группа BlackSeaNews предупреждала, что эти корабли могут участвовать в российском вторжении с берега Черного и Азовского морей.
"Королев" / Фото минобороны России
"Калининград" / Фото минобороны России
Россия стягивает в Средиземное море танкер и крейсер
Ранее, 6 февраля, в Средиземное море вошел военный танкер Северного флота России VYAZMA. Он был в отряде кораблей, входящих в ракетный крейсер "Маршал Устинов", фрегат "Адмирал флота Касатонов" и большой корабль "Вице-адмирал Кулаков".
"Маршал Устинов" перед тем прибыл в регион через Гиблартар.Обратите внимание! Президент государства-агрессора Владимир Путин впервые заговорил о возвращении Крыма. Он считает, что Украина будет возвращать Крым военным путём. Мол, это написано в украинских доктринных документах, хотя там нет ни слова о военном пути возвращения полуострова.