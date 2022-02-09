Три российских больших корабля ночью вошли в Черное море

Ночью 9 февраля 3 больших десантных корабля 71 бригады Балтийского флота России вошли в Черное море. Более того, вскоре в регион должны зайти и другие суда.

Речь идет о кораблях "Калининград", "Минск" и "Королев" из проекта "Ропуча". Предполагают, что корабли отправят в оккупированный Севастополь.

Ранее В Черное море зайдут 6 больших десантных кораблей России

Должны зайти и другие корабли

Кроме того, оккупанты направят в Черное море еще 3 судна. Так, 9 февраля должны зайти:

"Петр Моргунов",

"Георгий Победоносец",

"Оленегорский горняк".

Мониторинговая группа BlackSeaNews предупреждала, что эти корабли могут участвовать в российском вторжении с берега Черного и Азовского морей.



"Королев" / Фото минобороны России

"Калининград" / Фото минобороны России

Россия стягивает в Средиземное море танкер и крейсер

Ранее, 6 февраля, в Средиземное море вошел военный танкер Северного флота России VYAZMA. Он был в отряде кораблей, входящих в ракетный крейсер "Маршал Устинов", фрегат "Адмирал флота Касатонов" и большой корабль "Вице-адмирал Кулаков".

"Маршал Устинов" перед тем прибыл в регион через Гиблартар.