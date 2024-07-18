Три станции метро в Киеве временно закрыли для пассажиров: какая причина

В Киеве временно закрыли три станции метро на зеленой ветке. Речь идет о станциях "Сырец", "Дорогожичи" и "Лукьяновская".

В Киевской городской государственной администрации отметили, что все остальные станции этой ветки метрополитена работают в штатном режиме.

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Что известно о временном закрытии 3 станций метро в Киеве

Журналисты телеканала "Киев" сообщили, что, по состоянию на 11:29, в киевском метро уже возобновили движение по зеленой ветке. Станции "Лукьяновская", "Дорогожичи", "Сырец", открыты для пассажиров.

В КГГА сообщили, что движение поездов по "зеленой" линии метро организовано между станциями "Золотые ворота" – "Красный хутор". В то же время станции "Сырец", "Дорогожичи", "Лукьяновская" временно закрыты для пассажиров.

О возобновлении работы станций и движения поездов будет сообщено дополнительно,

– написали в КГГА.

В коммунальном предприятии "Киевский метрополитен" также извинились за временные неудобства.

К слову, ранее СМИ сообщали, что людей эвакуировали со станции метро "Лукьяновская" во время массированной ракетной атаки на Киев 8 июля. В частности, журналисты писали о дыме вблизи станции.

В КГГА, высказываясь о ситуации, тогда отметили, что станция метро "Лукьяновская" работает с учетом воздушной тревоги – как для перевозок, так и для укрытия населения. А обо всех изменениях граждан оперативно сообщали работники метрополитена.