Китай остановил время? Действительно ли вращение Земли замедлилось из-за дамбы "Три ущелья"

В последние недели сеть буквально взорвалась заголовками вроде: "Китай замедлил вращение Земли", "Гигантская дамба меняет ход времени" или даже "Продолжительность суток растет". В центре этой информационной волны – гидроэлектростанция "Три ущелья", крупнейшее в мире гидросооружение, которое действительно поражает масштабами.

Украинские и международные медиа растиражировали цитаты со ссылками на "ученых NASA", согласно которым гигантская масса воды в водохранилище якобы смещает ось вращения планеты и удлиняет продолжительность суток.

Но действительно ли все настолько серьезно, как подают популярные издания. Чтобы ответить на этот вопрос, 24 Канал проанализировал материалы NASA, в частности Jet Propulsion Laboratory, а также публикации медиа.



Плотина китайской ГЭС / Фото Le Grand Portage

Что известно о плотине ГЭС "Три ущелья" в Китае

ГЭС "Три ущелья" (на китайском 三峡大坝, Sanxia Daba) – это мощный инфраструктурный проект Китая и одновременно одно из самых масштабных (и самых противоречивых) гидросооружений мира. Оно расположено на реке Янцзы – самой длинной в Азии – в провинции Хубэй, между городами Ичан и Сандупин. Свое название электростанция получила от трех узких ущелий, которые разделяют горный ландшафт вдоль Янцзы: Цюйтан, У и Силин.

Идея строительства дамбы возникла еще в начале XX века, но реальное воплощение произошло лишь в конце 1990-х. Проект официально утвердили в 1992 году, первые работы стартовали в 1994-м, а полноценный ввод в эксплуатацию завершили в 2012 году.



Общая стоимость проекта оценивалась в более чем 25 миллиардов долларов США, хотя некоторые независимые оценки называли и более высокие цифры.

Плотина имеет впечатляющие параметры:

• длина – 2 335 метров;

• высота – 185 метров;

• толщина основания – более 100 метров.



Мощность ГЭС – 22 500 мегаватт (МВт), что делает ее крупнейшей в мире по установленной мощности (несмотря на то, что ГЭС Итайпу в Бразилии и Парагвае долгое время производила больше энергии ежегодно благодаря стабильному уровню воды). В дамбе установлено 34 гидрогенератора, каждый мощностью от 700 до 1000 МВт. Это позволяет станции ежегодно производить до 100 – 110 ТВт-ч электроэнергии – примерно 2% от общего энергопотребления Китая.

Основные функции ГЭС – это электрогенерация и контроль паводков: Янцзы регулярно вызывала катастрофические наводнения. Плотина регулирует объем воды, защищая миллионы жителей нижнего течения, а также судоходство.

В то же время строительство ГЭС вызвало серьезные споры не только из-за размера инвестиций, но и из-за его влияния на окружающую среду и людей. По официальным данным, более 1,3 миллиона жителей пришлось переселить с территорий, оказавшихся под водой. Также немало археологических объектов и культурных памятников ушли под воду.

"Три ущелья" стали не только символом технической мощи Китая, но и предметом геополитических обсуждений. Для правительства КНР проект служит демонстрацией технологической самодостаточности, способности решать масштабные вызовы и одновременно укреплять энергетическую безопасность.

В то же время критики отмечают риски, в частности существует гипотетический сценарий разрушения дамбы (из-за военной атаки или землетрясения), который мог бы привести к катастрофическому наводнению в нижнем течении Янцзы.

Как дамба влияет на вращение Земли

Может ли такая огромная масса воды реально замедлить вращение Земли? Физически это возможно, но эффект чрезвычайно мал. Еще в 2005 году геофизик NASA Бенджамин Фонг Чао в пресс-релизе NASA представил расчеты:

Если резервуар "Три Ущелья" полностью заполнен (около 40 кубических километров воды), это смещает распределение массы планеты и удлиняет продолжительность солнечного дня лишь на 0,06 микросекунды (0,00000006 секунды). Другими словами, чтобы сутки удлинились на одну целую секунду, пришлось бы соорудить примерно 16,7 миллиона таких плотин. Кроме того, эта масса воды немного сместила полюс вращения Земли на несколько сантиметров.



Спутниковый снимок водохранилища и плотины / NASA

Следовательно, научный вывод Чао: эффект есть, но настолько мал, что его можно вычислить только точными моделями и никак не заметить в быту.

Следует заметить, что, собственно, NASA не публиковала новых независимых исследований о "Трех Ущельях" после 2000-х годов. На самом деле эти расчеты происходят из гравитационных моделей влияния больших резервуаров на вращение планеты. В частности, об этом догадались и авторы форума StackExchange.

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Так, в 2002 году в статье в Geophysical Research Letters Чао и соавторы использовали спутниковые данные (GRACE) и указали: при полном заполнении резервуара продолжительность суток выросла бы всего на +0,060 μs.



Таким образом, никаких новых данных NASA или других авторитетных учреждений о драматических изменениях в суточном ритме не появлялось.

Медиа и сенсации о вращении Земли

Информация о влиянии плотины на время внезапно получила широкое медийное внимание в конце 2024 – начале 2025 года. Многие СМИ процитировали какой-то мифический отчет NASA и написали о якобы "замедлении вращения" или "увеличении суток" из-за дамбы. Например, "Эспрессо" сообщало, что "ученый NASA утверждает, что "Три Ущелья" увеличивают продолжительность суток на 0,06 микросекунды". Преувеличенные заголовки появились в "Украинских новостях", РБК-Украина, УНИАН, ТСН и других изданиях.

На самом деле "новость" была поднята в основном из-за игнорирования контекста: мол, ученые из NASA "нашли сенсационный эффект". В большинстве же случаев новости имели в виду исследование Чао 2005 года или источники вроде Yahoo News.

Однако ни в одной публикации NASA или международных научных агентств последних лет не появилось свежих экспериментальных данных об этом влиянии. Ведь современные сервисы (например, IERS) мониторят длину суток с высокой точностью и не фиксируют существенных изменений, связанных именно со строительством дамбы.

Что на самом деле сказал автор исследования

Геофизики соглашаются: любое массовое перемещение – от сезонных циклов до землетрясений или водохранилищ – меняет распределение массы Земли и поэтому влияет на вращение.

Любое событие, связанное с движением масс, меняет вращение Земли – от изменений погоды до поездки на автомобиле,

– говорит Джон Чао, соавтор исследования 2005 года.

Он подчеркивает: "Эффект очень малый, но измеряемый". В конкретном случае "Трех Ущелий", по расчетам Чао, перепад массы воды действительно приводит к удлинению суток на около 0,06 μs и смещению полюса на несколько сантиметров.

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Но другие ученые в комментариях обращают внимание, что геофизическая картина остается в пределах расчетной погрешности и не имеет практических последствий.

Физика явления: почему это могло произойти

Механизм простой и основывается на сохранении углового момента планеты. Если значительная масса переносится дальше от оси вращения, момент инерции Земли растет, и она вращается немного медленнее (как фигурист, который разводит руки, – скорость вращения уменьшается). В случае плотины вода поднялась примерно на 175 метров над предыдущим уровнем реки, поэтому часть массы оказалась немного дальше от оси. Как объясняют ученые, "чем дальше масса от оси, тем больше момент инерции и тем медленнее вращение".

Именно поэтому пополнение такого водохранилища теоретически удлиняет сутки. На практике изменение не ощутимо – +0,06 μs (чтобы почувствовать дополнительную секунду, нужно переместить массу, равнозначную более чем 16 миллионам дамб "Три Ущелья").

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Таким образом, китайская ГЭС "Три Ущелья" действительно влияет на распределение масс Земли, и с физической точки зрения это меняет скорость вращения планеты. Однако численно это влияние чрезвычайно мало – на порядок ниже способности влиять на повседневную жизнь человека. Но такие данные известны с 2000-х годов и считаются интересным примером физики планеты, но не поводом для тревоги.

Пока нет новых научных открытий NASA, которые бы радикально пересматривали эти оценки. Большинство популярных публикаций, в которых говорилось о "сглаживании времени", слишком упрощают или приукрашивают факты. Следовательно, факт "замедления вращения" реально существует (по оценкам NASA, это +0,06 μs), но это лишь дело гиперчувствительных часов, а не реальная угроза или аномалия.