Боятся даже пленных: оккупанты показали готовые "клетки" для защитников "Азовстали"
Источник:телеграм Петра Андрющенко
В сети показали готовые камеры для воинов полка Дениса Прокопенко сделанные российскими оккупантами. Таким образом, захватчики готовятся к судилищу над защитниками "Азовстали".
Об этом сообщил советник мэра Петр Андрющенко. Кстати, к "трибуналу" готовятся во временно оккупированном Мариуполе, а именно – в филармонии.
Обратите внимание Деблокада защитников Мариуполя: военный рассказал, что увидел в бункере "Азовстали"
Что оккупанты творят в Мариуполе
По словам Андрющенко, российские захватчики боятся воинов.
Один вывод: они боятся их живых, в бою, в плену и даже – погибших. Кстати – эту филармонию отстраивает Санкт-Петербург. Позиционировали как замену Драмтеатра. И вот она – правда. Понятно, почему так стараются,
– сказал советник главы города.
россияне приготовили "клетки" для защитников Мариуполя: смотрите видео
"Трибунал в клетках": главные новости
Недавно в сети появились фото подготовки оккупантов к показательному судилищу над защитниками "Азовстали". Родные бойцов отреагировали на жуткие кадры и обратились к президенту.
Родные военных просят власть вмешаться, осудить и помешать проведению фейковых трибуналов, угрожающих бойцам полка Прокопенко.
Михаил Подоляк заявил, что суд над украинскими пленниками является военным преступлением.
Достойна внимания – Щемящая история мариупольчанки, муж которой был в Еленовке: смотрите видео