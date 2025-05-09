Как будет работать трибунал для Путина: детали от МИД Украины и ЕС

Европейские дипломаты, которые посетили Украину 9 мая, поддержали запуск трибунала по преступлению агрессии России. К этому шли более двух с половиной лет.

Конечно, это не означает, что уже завтра диктатор окажется на скамье подсудимых. Но процесс привлечения россиян к ответственности за преступления запущен, и это очень важно. 24 Канал передает детали.

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Когда Путина будут судить за агрессию против Украины

Андрей Сибига подчеркнул, что для трех российских чиновников наказание будет неотвратимым. Речь о Путине, премьер-министре России Мишустине и министре иностранных дел Лаврове. Все они – международные военные преступники.

Создание этого трибунала призвано для того, чтобы выносить в будущем соответствующие приговоры. Трибунал будет располагаться в Гааге, столице международного права и ответственности. Мы сейчас приступаем активно к работе с Советом Европы,

– рассказал министр иностранных дел Украины.

Совет Европы (СЕ) является центральным элементом этого процесса. Формально-процедурное одобрение состоится в Люксембурге. А когда Совет Европы и Украина примут соглашение, это поставит точку в процессе создания юридической инфраструктуры по привлечению россиян к ответственности за преступление агрессии.

Кая Каллас добавила: СЕ готовит все документы. Возможно, все будет готово к 2026 году.

С самого начала полномасштабной войны все преступления России документировали. Более того, агрессия России против Украины – наиболее задокументированная война.

В ЕС есть несколько версий, как привлечь россиян, а также Лукашенко, к ответственности. Сейчас разрабатывают план А, но рассматривают также план Б и план С.