Шойгу и Герасимов не имеют иммунитета: Костин о трибунале над руководством России
Полномасштабная российская вооруженная агрессия сопровождается совершением на территории Украины многочисленных международных преступлений, не имеющих сроков давности. Ожидается, что уже в этом году формат трибунала касательно агрессии России будет согласован.
Известно, что количество фигурантов в трибунале над руководством России – до 30 человек. Об этом сообщил в эфире телемарафона генпрокурор Андрей Костин, передает 24 Канал.
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Не имеет значения где будет проходить трибунал
Костин отметил, что Шойгу и Герасимов уже могут быть преследуемы на международном уровне и никакого иммунитета они не имеют.
Генпрокурор рассказал, что проведение трибунала может состояться в Гааге, Нюрнберге или в Украине, и для Украины это место не имеет значения.
Главное, чтобы этот трибунал состоялся. И мы ожидаем, что в течение этого года юридическая модель того, как будет выглядеть трибунал, будет согласована странами,
– подчеркнул Костин.
Генпрокурор также сообщил, что Международный центр преследования преступления агрессии в Гааге активно привлечен к работе, где украинские прокуроры сотрудничают с иностранными коллегами для сбора доказательств и разработки проекта обвинения высшему военно-политическому руководству РФ.
"Мы оцениваем будущее количество фигурантов трибунала от 20 до 30 человек, которые входят в высшее военно-политическое руководство страны-агрессора", – сообщил Костин.
Спецтрибунал для России: основное
- Известно, что в марте 2024 года ожидается промежуточное решение Постоянной палаты третейского суда в Гааге касательно юрисдикции по делу о нарушении Россией Конвенции ООН по морскому праву в Черном и Азовском морях, а также – в Керченском проливе.
- Во время своего визита в Брюссель министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел встречу с еврокомиссарами Оливером Варгеи и Дидье Рейндерсом. Они представили Кулебе концепцию Европейского Союза относительно возможного формирования специального трибунала для осуждения преступлений российской агрессии против Украины.
- Ранее Кулеба осуждал страны Запада за отсутствие инициативы по созданию специального трибунала для России. Он отмечал, что нашим партнерам иногда не хватало для этого воли.