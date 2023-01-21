Все будут отвечать: политтехнолог объяснил важность трибунала над Путиным

Европарламент 19 января 2023 принял резолюцию о создании спецтрибунала для преследования преступления агрессии против Украины. Путин и все его приспешники не смогут теперь избежать ответственности.

Об этом в эфире 24 Канала рассказал политтехнолог Михаил Шейтельман. Расследование необходимо для того, чтобы мир долго помнил о том, что сделала Россия.

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Шейтельман убежден, что это решение важно тем, что, кроме Владимира Путина, там указан еще и Александр Лукашенко. Раньше отдельные мировые лидеры говорили только о том, что лично Путина нужно судить.

Важность решения

Политтехнолог упомянул лозунг протестующих на Болотной площади около 10 лет назад. Тогда они говорили, мол, банду Путина под суд, но не самого Путина. Сейчас ситуация кардинально изменилась, сейчас говорят о суде не только Путину, но и всей его банде.

Нам важно отделить одних от других, чтобы после войны европейцы быстро не стали снова дружить с Россией. Не сказали: "А, это уже не Путин, это Патрушев, Собянин, Мишустин и т.д. Это уже другая страна",

– добавил спикер.

Он подчеркнул, что это не другая страна. Пока есть люди, которые принимали решение о войне, а их список известен, так не получится. Политическую ответственность несут не два человека, а гораздо больше.

Шейтельман о трибунале над Путиным

Ответственность России

По словам политолога, принятие такой резолюции важно, чтобы после украинской победы через время другой канцлер Германии не решил встретиться с руководителем России, неважно будет это Путин или кто-то другой.

Шейтельман вспомнил, как перед войной тогдашний канцлер Германии Ангела Меркель предложила провести саммит Россия – Евросоюз. Тогда Нидерланды одними из первых заявили о расследовании сбитого пассажирского самолета над территорией Донецкой области из российского зенитно-ракетного комплекса "Бук".

Теперь же подобное решение будет от членов Европейского Союза, как представителей всей Европы.

Трибунал над Путиным: что известно