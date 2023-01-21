Про це у ефірі 24 Каналу розповів політтехнолог Михайло Шейтельман. Розслідування потрібне для того, аби світ довго пам'ятав про те, що зробила Росія.

Читайте також Британія допоможе створити спецтрибунал для керівництва Росії, – The Guardian

Шейтельман переконаний, це рішення важливе тим, що, крім Владіміра Путіна там зазначений ще й Алєксандр Лукашенко. Раніше окремі світові лідери говорили лише про те, що особисто Путіна потрібно судити.

Важливість рішення

Політтехнолог згадав гасло протестувальників на Болотній площі близько 10 років тому. Тоді вони говорили, мовляв, банду Путіна під суд, але не самого Путіна. Нині ситуація кардинально змінилася, зараз говорять про суд не лише для Путіна, а й для усієї його банди.

Нам важливо відділити одних від інших, аби після війни європейці швидко не почали знову товаришувати з Росією. Не сказали: "А, це ж уже не Путін, це Патрушев, Собянін, Мішустін тощо. Це вже інша країна",

– додав спікер.

Він наголосив, що це не інша країна. Поки є люди, які приймали рішення про війну, а їхній список відомий, так не вийде. Політичну відповідальність несуть не дві людини, а набагато більше.

Шейтельман про трибунал над Путіним

Відповідальність Росії

За словами політолога, ухвалення такої резолюції важливе, щоб після української перемоги через певний час інший канцлер Німеччини не вирішив зустрітися з керівником Росії, неважливо буде це Путін чи хтось інший.

Шейтельман згадав, як перед війною тодішня канцлерка Німеччини Ангела Меркель запропонувала провести саміт Росія – Євросоюз. Тоді Нідерланди одними з перших заявили про розслідування збитого пасажирського літака над територією Донецької області з російського зенітно-ракетного комплексу "Бук".

Натомість тепер подібне рішення буде від членів Європейського Союзу, як представників усієї Європи.

Трибунал над Путіним: що відомо