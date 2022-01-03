С Триумфальной арки в Париже сняли флаг ЕС: с чем это связано

В Париже власти сняли с Триумфальной арки большой флаг Европейского Союза. Его установили в честь начала председательства Франции в Совете ЕС.

Поднятие флага раскритиковали ультраправые и правые политики. Они заявили, что это надругательство над французским государством и его ветеранами, поскольку Триумфальная арка – монумент, посвященный погибшим в войнах.

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В частности, кандидат от консервативных сил и потенциальная главная конкурентка Эммануэля Макрона на выборах Валери Пекресс в твиттере призвала вернуть туда флаг Франции.

Председательствовать в Европе – да, стереть французскую идентичность – нет! Мы обязаны нашим солдатам, которые пролили за него (флаг) свою кровь,

– написала она.

СМИ отмечают, что флаг сняли в тот же день. В офисе французского президента указали, что изначально планировали это как краткосрочную акцию, и что для празднования председательства Франции в Совете Европы также планировалось подсветить Эйфелеву башню и другие известные достопримечательности.

Председательство Франции в Совете ЕС

Франция с 1 января по 30 июня 2022 года будет председательствовать в Совете Европейского союза. Своим девизом на этот период страна определила: "восстановление, сила и чувство принадлежности".

В частности, говорится о: