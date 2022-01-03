Підняття стягу розкритикували ультраправі та праві політики. Вони заявили, що це наруга над французькою державою та її ветеранами, оскільки Тріумфальна арка – монумент, присвячений загиблим у війнах.

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Зокрема, кандидатка від консервативних сил та потенційна головна конкурентка Еммануеля Макрона на виборах Валері Пекресс у твітері закликала повернути туди прапор Франції.

Головувати в Європі – так, стерти французьку ідентичність – ні! Ми зобов'язані нашим солдатам, які пролили за нього (прапор) свою кров,

– написала вона.

ЗМІ відзначають, що прапор зняли того ж дня. В офісі французького президента вказали, що від початку планували це як короткострокову акцію, і що для відзначення головування Франції в Раді Європи також планувалося підсвітити Ейфелеву вежу та інші відомі пам'ятки.

Головування Франції у Раді ЄС

Франція з 1 січня до 30 червня 2022 року головуватиме у Раді Європейського союзу. Своїм девізом на цей період країна визначила: "Відновлення, сила та відчуття приналежності".

Зокрема, мовиться про: