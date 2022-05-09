Трюдо приехал в Киев по железной дороге и поблагодарил всех причастных за свою поездку
Источник:Укрзализныця
Днем ранее глава правительства Канады Джастин Трюдо встретился с президентом Владимиром Зеленским. Путешествовал Трюдо по украинской территории поездом. За безопасную поездку политик поблагодарил железнодорожников.
В компании отметили: Укрзализныця уже стала официальным транспортным партнером программы "железная дипломатия". Железнодорожники делают все, чтобы внести весомый вклад в победу Украины.
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Трюдо поблагодарил железнодорожников за их работу во время войны
Премьер-министр Канады нашел несколько слов для украинских железнодорожников и за их тяжелый труд в условиях военного времени. Сделал политик это из вип-вагона, в котором путешествуют по Украине мировые лидеры, когда посещают Киев.
Сейчас невероятно тяжелое время, но вы всегда на месте, чтобы помочь людям эвакуироваться, чтобы доставить необходимые грузы и помощь,
– заметил Трюдо.
Эти шаги вперед – вклад в то, чтобы Украина была свободной и сильной, добавил премьер. Завершил свою благодарность политик словами "Слава Украине!"
Смотрите видео с Джастином Трюдо / Видео Укрзализныци:
Трюдо посетил Киев 8 мая
Премьер-министр Канады посетил Киев 8 мая, визит не анонсировали заранее. Трюдо побывал в уничтоженном оккупантами Ирпене Киевской области, а также наградил вместе с президентом Зеленским украинских саперов. В перечне был и известный пес-сапер Патрон. Также глава канадского правительства присутствовал при восстановлении работы посольства страны в Киеве.
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Главное из заявления Трюдо в столице Украины:
- Трюдо заверил, что преступления России лишь усиливают желание мира добиться поражения в войне.
- Владимиру Путину не поможет ни одно бряцание оружием.
- В День матери Трюдо выразил восхищение всеми матерями Украины – как матерями, дети которых воюют, так теми, которые сами ушли на фронт.
- Трюдо подчеркнул, что в Ирпене своими глазами увидел последствия российской оккупации. Город очень разрушен, однако украинцы отстраивают его, не покладая рук.
- Канада заверила свою поддержку Украины. Тысячи беженцев – уже на канадской территории. Канадские специалисты готовы принять участие в разминировании украинской территории.
- Путин очень ошибся, недооценив украинцев, защищающих свою землю. В этом бок о бок с Украиной будет стоять Канада.
Смотрите общий брифинг Владимира Зеленского и Джастина Трюдо: