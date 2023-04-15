Сомнений в победе Украины в войне с Россией нет, – Трюдо

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заверил, что не сомневается в победе Украины в войне против России. А Канада и дальше будет помогать Киеву.

Об этом лидер Канады заявил в беседе с журналистами. По его словам, Украина гарантированно отобьет российскую агрессию и выйдет победителем из войны.

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Я не сомневаюсь и полностью уверен, что Украина победит,

– заявил Трюдо.

Канада поддерживает Украину на пути к победе

Джастин Трюдо подчеркнул, что для этого Канада продолжит поддерживать Украину в борьбе с российской агрессией.

Мы будем и дальше оказывать военную, экономическую, гуманитарную, торговую и коммерческую поддержку, заниматься зерном и работать с друзьями над развитием успешного будущего для себя и всех тех, кто разделяет наши ценности,

– заявил Трюдо.

Но добавил, что Канада никогда не остается в стороне.

Последние новости о помощи Канады

На днях стало известно, что Оттава объявила очередной пакет военной помощи Киеву. В него войдут:

около 8 000 боеприпасов калибра 155 миллиметров,

12 зенитных ракет из запасов Вооруженных сил Канады для поддержки систем ПВО, более 1 800 учебных боеприпасов для 105-миллиметровых пушек для поддержки передачи Данией, Германией и Нидерландами танков Leopard 1.

Кроме того, страна начала поставки дополнительных основных боевых танков Leopard 2. В целом Канада пообещала предоставить Украине 8 основных боевых танков Leopard 2.

Также Канада отправила в Украину бронированные ремонтно-эвакуационные машины Bergepanzer 3. Бронемашины предназначены для эвакуации поврежденной техники с поля боя.