"Вермонт или Калифорнию – на Канаду": Трюдо вспомнил, как шутил с Трампом об "обмене территорий"

Джастин Трюдо в шутку предлагал Дональду Трампу обменять часть Канады на один из штатов Калифорнию или Вермонт. Это произошло во время встречи с новоизбранным президентом в его резиденции Мар-а-Лаго в ноябре 2024 года.

Правда, Трамп воспринял такие высказывания "несмешными, и перевел тему". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление канадского премьер-министра в интервью NBC News.

Важно Для чего Трампу Панамский канал, Гренландия и Канада – 51-м штатом: что вообще происходит

Как Трюдо шутил с Трампом об "обмене территориями"

Трюдо рассказал, что во время личной встречи с Трампом на его резиденции Мар-а-Лаго в ноябре 2024 года в шутку предложил "обменяться территориями". Канадский премьер пошутил, что якобы часть Канады можно обменять на Вермонт или Калифорнию. Мол, так Канада "может стать 51-м штатом США".

На самом деле, в какой-то момент эта тема возникла, а потом мы начали разным образом об этом рассуждать...И когда я начал предлагать: "Ну, возможно, можно было бы обменять Вермонт или Калифорнию на определенные части (Канады – 24 Канал)", он (Трамп. – 24 Канал) сразу же решил, что это уже не так смешно, и мы перешли к другому разговору,

– поделился Трюдо.

Стоит заметить, что Трюдо неоднократно отвергал рассуждения Трампа о том, что Канада якобы станет 51-м штатом. В частности, днями ранее он написал в сети Х, что "нет ни малейшего шанса на то, что Канада станет частью Соединенных Штатов".

К слову, Джастин Трюдо 6 января объявил о том, что собирается уходить в отставку с должности лидера Либеральной партии. В то же время он отметил, что останется на посту премьер-министра, пока его партия выберет нового лидера.