Трое бойцов батальона полиции "Львов" погибли в бою на Луганщине

К сожалению, Украина в борьбе с оккупантами теряет своих лучших сыновей. Батальон полиции "Львов" потерял троих своих бойцов.

Они погибли в бою на Луганщине. Это произошло 8 апреля.

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Погибшие Тарас Зеленюх, Николай Стефанюк и Андрей Лучков. Вечная слава Героям, павшим в борьбе за независимость и территориальную целостность Украины! Память о вас будет вечно жить в наших сердцах. Никогда не простим врагу,

– отмечают в полиции.



Герой погиб в боях на Луганщине / Фото полиции Львовщины

О панихиде по погибшим полицейским, датах и местах их захоронения сообщат позже.



Украина потеряла еще одного Воина / Фото полиции Львовской области



Защитник погиб в боях на Луганщине / Фото полиции Львовщины

Редакция 24 канала выражает искренние соболезнования родным и близким погибших Героев.