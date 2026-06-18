24 Канал рассказывает истории трёх украинских военных, которые прошли разный путь к службе.

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Когда по городу проходила прощальная процессия в честь погибшего воина, он отворачивался. Рекламу о службе в армии в телефоне он быстро пролистывал, а новости с фронта просто закрывал. Так ему было проще – как будто война существует где-то рядом, но не затрагивает его жизнь.

Сейчас в Украине военная реклама стала частью повседневного городского пейзажа: рекламные щиты вдоль дорог, ролики в интернете, плакаты в метро, видео в соцсетях. Она борется не только за внимание наряду с другими рекламными кампаниями, но и с человеческим желанием не думать о войне. Именно здесь начинается рекрутинг — не как обещание безопасности или попытка приукрасить риски, а как способ предоставить человеку максимум честной информации до того, как он сделает свой выбор: куда идет, на какую должность, какой путь пройдет, кто будет рядом, что произойдет после подачи заявки и можно ли будет отказаться после разговора с рекрутером.

Команда ССО Рекрутинг создала видео о пути рекрута – от первой заявки до учебного центра. Но за несколькими минутами видео стоит не только схема этапов, это истории людей, которые ещё вчера жили гражданской жизнью, а сегодня учатся быть частью Сил специальных операций. Все наши герои уже прошли свой "Путь рекрута", но есть и то, что побудило их сделать этот шаг.

Как трое украинцев решили вступить в ССО?

Военный с позывным "Пиксель" в гражданской жизни был айти-специалистом. Он годами писал код для зарубежных проектов, работал по ночам из-за разницы во времени и долго убеждал себя, что его участие в войне ограничивается пожертвованиями.

Конечно, я видел рекламные щиты и прочую рекламу, но долгое время вообще не хотел думать об армии – было много проектов. То есть я просто отводил взгляд, пролистывал рекламу в интернете, и всё было хорошо. И для меня это было легко,

– добавляет "Пиксель".

Мужчина жил в маленьком городке. Но время от времени, когда по городу проезжала прощальная процессия, он признаётся, что просто отворачивался, хотя была большая вероятность, что там провожали кого-то из его знакомых.

Сейчас для меня это звучит дико, но тогда я не хотел видеть эту войну. Зарплата позволяла ездить на такси и жить за счет доставок. Проводя жизнь перед монитором, в тех же четырех стенах, я просто самоизолировался от всех,

– говорит "Пиксель", но сразу уверяет, что искал различные сборы для ВСУ и перечислял туда средства, убеждая себя, что это нормально.

Он рассказал, что однажды машина, в которой он ехал, остановилась на перекрёстке, когда мимо проходила прощальная колонна. По его словам, водитель тогда вышел из машины и опустился на одно колено, а он остался внутри и наблюдал за людьми, которые чтили память погибшего.

Именно в тот момент, как отметил "Пиксель", появилось ощущение внутреннего дискомфорта и мысль о том, что с его жизнью "что-то не так". После этого он начал искать информацию о наборе в армию, объясняя свое состояние усталостью от всего, в том числе и от самого себя.

В то время как другой герой этого материала – военный с позывным "Сельдерей" – был волонтером еще с 2014 года. Вместе с женой он решил защищать самых уязвимых – детей и животных.

Они помогали детским домам, занимались эвакуацией и устройством животных, оставленных в зонах боевых действий. После начала полномасштабного вторжения они почти постоянно находились в разъездах – работали в прифронтовых районах, занимались вывозом животных и доставкой их в новые семьи. Часто также ездили за границу к украинцам в диаспоре, которые помогали находить животным новые дома.

На самом деле я не думал идти в армию. Из того, что мы зарабатывали на нашем небольшом семейном бизнесе, мы оставляли себе только на коммуналку, еду и топливо. Все остальное шло на помощь,

– рассказал "Сельдерей".

С началом полномасштабной войны "Сельдерей" лишился своего бизнеса. Говорит об этом без драматизма и добавляет, что когда деньги закончились, начал внимательнее смотреть вокруг. В том числе на билборды с рекламой подразделений.

"Я ездил по городу и смотрел на разную рекламу. Но я же фотограф и хорошо знаю, как работает кадр, как его можно выставить, как светом усилить впечатление. Поэтому ждал чего-то, что действительно зацепит", – говорит военный.

По образованию "Сельдерей" – авиатор. Он думал, что если когда-нибудь пойдет в армию, то только в ПВО. Но однажды он просто загуглил "рекрутинг" и так узнал о Силах специальных операций.

Я просто сел в машину и поехал к ним в офис. Если честно, было стыдно и страшно. Я сидел в машине, смотрел, как люди входят и выходят из рекрутингового офиса, и не мог заставить себя пойти туда, ведь мне нужно было обратиться к людям, которые защищают нашу страну уже долгие годы, посмотреть им в глаза и ещё сказать: "Ну вот, я пришёл, берите меня в армию". Это был конец 2024 года, а где я был всё это время? Кстати, всё прошло очень хорошо, но этот вопрос я задал себе впервые в той самой машине,

– поделился военный.

Он также признался, что помимо стыда испытывал и страх. Всю жизнь "Сельдерей" работал на себя, сам принимал решения и сам отвечал за их последствия. Поэтому мысль о том, что придется подчиняться приказам и жить по установленным кем-то правилам, давалась ему нелегко.

"Если честно, именно это было одним из моих самых больших страхов. Не война. Не армия как таковая. А то, что кто-то будет мной руководить", – добавляет мужчина.

Были и другие, более бытовые переживания. Вместе с женой он давно придерживается веганского образа жизни и, по его словам, не представлял, как это можно совместить с военной службой. Он также отметил, что был удивлен, когда узнал о существовании в армии веганских сухпайков.

"Академик" только что закончил университет. Казалось бы, впереди у него прекрасное будущее, жизнь, профессия. Но война внесла свои коррективы и в его юность. По возрасту он ещё не подпадает под мобилизацию, но несколько его друзей уже давно служат.

Когда мои друзья приезжали в отпуск, я, наверное, был тем самым идиотом, который задавал топ-100 вопросов… которые, как вы понимаете, не стоит задавать военным. Они не обижались, но отвечали сухо. Я даже шутил: "Хотя меня и не избили, и это уже хорошо",

– рассказал военный.

"Академик" присоединился к Силам специальных операций в 2025 году. Несмотря на то, что в свои 22 года он ещё не подлежал мобилизации, он признаётся, что чувствовал себя трусом. По его словам, проанализировав собственное поведение, он понял, что больше всего боялся даже мысли о моменте, когда придется оказаться лицом к лицу с оккупантом и применить оружие.

Вот какой я был трус. Я просто даже не представлял, как это – стрелять в человека. Даже если тот хочет убить и уничтожить тебя и всех, кто тебе дорог,

– признался военный.

Сначала он искал работу по специальности инженера автоматизированных систем и рассматривал преимущественно технические направления, в частности работу с дронами. Так продолжалось до того момента, когда он попал в учебный центр. Именно там, по его словам, он осознал, что не хочет оставаться в тылу, а хочет непосредственно влиять на ситуацию.

После общей подготовки он сменил специализацию и стал оператором группы. Сейчас проходит обучение по 107-й военно-учетной специальности – курсу оператора-разведчика спецназначения. Во время обучения ему вновь пришлось столкнуться со своим страхом, в частности с боязнью высоты, и пройти испытание, связанное с прыжками с парашютом, которых он раньше избегал.

"Я не из тех, кто любит рисковать, по крайней мере, таким я был до поступления в ССО. Начал расспрашивать, можно ли не прыгать, засчитается ли обучение. В тот момент, когда я сделал шаг в воздух на высоте 800 метров над землей, я понял: любой страх можно преодолеть. Он преодолевается благодаря обучению, тренировкам и поддержке. Меня держит то, что рядом есть люди, которые обо мне беспокоятся и дают понять, что я могу больше", – поделился "Академик".

Это истории разных людей одной страны, которые, возможно, со временем пересекутся в одном из подразделений Сил специальных операций. Они не родились воинами и не пришли к этому решению без страха. Каждый шел к нему по-своему: через стыд, усталость, ответственность, поддержку близких или желание наконец ответить самому себе на неудобные вопросы.

Именно этот путь – от первой мысли до первого шага – показан в новом видео ССО Рекрутинг. И, возможно, самое важное в нём не то, что эти люди выбрали военную службу. А то, что однажды они перестали отворачиваться.