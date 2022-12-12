Трое пиротехников погибли и двое получили ранения во время разминирования в Донецкой области

В Донецкой области во время проведения работ по разминированию трагически погибли 3 пиротехника. За жизнь еще 2 члена команды сейчас борются медики.

Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям. Семьям и близким погибших выразили искренние соболезнования.

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Сдетонировал взрывоопасный предмет

Трагедия произошла 12 декабря в городе Константиновка Краматорского района Донецкой области. Пиротехники разминировали освобожденную территорию, как вдруг сдетонировал взрывоопасный предмет.

В результате погибли:

начальник отделения пиротехнических работ аварийно-спасательного отряда специального назначения (АРЗ СП) Евгений Сагайда 1998 года рождения,

1998 года рождения, начальник отделения подводного разминирования АРЗ СП Главного управления Александр Кулинич 2000 года рождения,

2000 года рождения, старший водитель-сапер отделения пиротехнических работ АРЗ СП Главного управления Максим Лизя 1979 года рождения.

3 пиротехников погибли в Донецкой области / Фото ГСЧС

Еще 2 пиротехника ранены и находятся в больнице. Медики борются за их жизнь.

Герои не умирают, они навсегда остаются в наших сердцах. Светлая память,

– написали в ГСЧС.

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