Трое пиротехников погибли и двое получили ранения во время разминирования в Донецкой области
Источник:ГСЧС
В Донецкой области во время проведения работ по разминированию трагически погибли 3 пиротехника. За жизнь еще 2 члена команды сейчас борются медики.
Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям. Семьям и близким погибших выразили искренние соболезнования.
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Сдетонировал взрывоопасный предмет
Трагедия произошла 12 декабря в городе Константиновка Краматорского района Донецкой области. Пиротехники разминировали освобожденную территорию, как вдруг сдетонировал взрывоопасный предмет.
В результате погибли:
- начальник отделения пиротехнических работ аварийно-спасательного отряда специального назначения (АРЗ СП) Евгений Сагайда 1998 года рождения,
- начальник отделения подводного разминирования АРЗ СП Главного управления Александр Кулинич 2000 года рождения,
- старший водитель-сапер отделения пиротехнических работ АРЗ СП Главного управления Максим Лизя 1979 года рождения.
Еще 2 пиротехника ранены и находятся в больнице. Медики борются за их жизнь.
Герои не умирают, они навсегда остаются в наших сердцах. Светлая память,
– написали в ГСЧС.
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Враги обязательно поплатятся за все преступления: потери противника по состоянию на 12 декабря
- Оккупантов – 94 760 (+620) человек;
- танков – 2 966 (+24) единиц;
- боевых бронированных машин – 5 928 (+8) единиц;
- артиллерийских систем – 1929 (+1) единицы;
- РСЗО – 397 единиц;
- средств ПВО – 211 единиц;
- самолетов – 281 единица;
- вертолетов – 264 единицы;
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 1617 (+4) единиц;
- крылатых ракет – 592 единицы;
- кораблей и катеров – 16 единиц;
- автомобильной техники и автоцистерн – 4544 (+4) единиц;
- специальной техники – 169 (+2) единицы.