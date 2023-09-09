Украинские воины показали работу Третьей роты Второго механизированного батальона 3 ОШБр на Бахмутском направлении. Они выбили россиян из посадки и пополнили обменный фонд.

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Как прошел бой

Потери со стороны россиян: 12 – 200, 2 – 300. И еще трое – на обмен. Пленных могло быть больше, но предложение сдаться и сохранить свою жизнь приняли только трое,

– отметили военные.

Видно, как наши воины бросают гранаты и стреляют по россиянам.

Работает 3 ОШБр / Скриншоты 24 Канала

Наши бойцы предложили оккупантам сдаться, но в ответ полетела граната. Впрочем, некоторые россияне вышли из окопов.

Как работает Третья штурмовая: смотрите видео (18+, есть ненормативная лексика)

Какова ситуация на Востоке Украины

Вечером 9 сентября в Генеральном штабе отметили, что наши воины имеют успехи.

Силы обороны Украины продолжают вести наступательную операцию на Мелитопольском направлении и наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении. Успешны в районах южнее Работино и Клещеевки, закрепляются на достигнутых рубежах, уничтожают врага и шаг за шагом освобождают оккупированные территории,

– говорится в сообщении.

На Бахмутском направлении украинские воины успешно сдерживают противника в районах Орехово-Василовки, Богдановки и Клещеевки.

На Лиманском наши защитники отразили вражеские атаки в районе Берестового.

На Купянском направлении противник нанес авиационные удары возле Синьковки, Кисловки Харьковской области, Новоселовского Луганской области.

На Авдеевском направлении артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, среди которых Керамик, Степное, Авдеевка, Северное, Первомайское Донецкой области.

На Марьинском направлении в течение суток наши воины отразили 8 атак врага в районе Марьинки.

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"Выборы" на оккупированных территориях

Сегодня россияне проводят "выборы", в том числе на оккупированных территориях Украины, которые они цинично называют "новыми" (и, следует добавить, которые недолго пробудут под контролем России). Украинское подполье срывает их как может. Смешно, но фарс оккупантов продлится три дня, а россияне называют это "Единым днем голосования".

9 сентября оккупационным "властям" на Донбассе включили гимн Украины и песню "Батько наш Бандера". Видео с их реакцией были обнародованы белорусскими СМИ. На лицах захватчиков сразу отразился новый спектр эмоций: от безразличия до непонимания и даже страха. Кто-то пытался перекричать гимн, кто-то нервно улыбался, но большинство просто сидело и ждало, пока он закончится, боясь пошевелиться.